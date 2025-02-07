¸¤¤ËÀäÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ø¥Þ¥Æ¡Ù¤Î¤ä¤êÊý4¤Ä¡¡¼Â¤Ï°¦¸¤¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡©Àµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤Þ¤Ç²òÀâ
¸¤¤ËÀäÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Þ¥Æ¤Î¤ä¤êÊý
¥Þ¥Æ¤Ï¸¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤·¤Ä¤±¤Ç¤¹¡£¤ª»¶ÊâÃæ¤ä³°½ÐÃæ¤Î°¦¸¤¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á ¼«Âð¤«¤é¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¤äÌÂ»Ò¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á Â¾¸¤¤äÂ¾¿Í¤Ø¤Î¹¶·â¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á °¦¸¤¤Î¸í°û¸í¿©¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á
¥Þ¥Æ¤Ï°¦¸¤¤Î·ò¹¯¤ÈÌ¿¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤«¤é¤Î¥Þ¥Æ¤Î»Ø¼¨¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¿Í¤«¤é¤Î¥Þ¥Æ¤Î»Ø¼¨¤Ë¤â½¾¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢ÌÂ»Ò»þ¤äºÒ³²»þ¤Ë¤âÉ¬¤ºÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
1.¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÇÄ¹»þ´Ö¤Î¥Þ¥Æ¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È
¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÇÄ¹»þ´Ö¤Î¥Þ¥Æ¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸¤¤ËÀäÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Þ¥Æ¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Æ¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Æ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï·ù¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥Þ¥Æ¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ°¤¤°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤³¤«¤éºÆÅÙ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·Ä¾¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤°õ¾Ý¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢±ó²ó¤ê¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì½¸ÃæÎÏ¤Î°ã¤¤¤ä³Ø½¬Ç½ÎÏ¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Æ¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¤È¤¤Ï¡¢1ÉÃ¤Ç¤â2ÉÃ¤Ç¤âÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤éOK¤Ç¤¹¡£
5ÉÃ¡¢10ÉÃ¤È¾¯¤·¤º¤Ä»þ´Ö¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢¸¤¤Î½¸ÃæÎÏ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢ÀÅ¤«¤Ê¾ì½ê¤òÁª¤Ó¡¢»ô¤¤¼ç¤È1ÂÐ1¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ë¥Þ¥Æ¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È
¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ë¥Þ¥Æ¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸¤¤ËÀäÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Þ¥Æ¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡£
¤´¤Ï¤ó¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Þ¥Æ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë°¦¸¤¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ô¤¤¼ç¤È¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©ÀÅ¤«¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¤â¤·¤â¶½Ê³¤·¤ÆÌÄ¤¤¤¿¤êË½¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Þ¥Æ¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Áá¿©¤¤¤Î¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¹¢¤ËµÍ¤Þ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ã²½ÉÔÎÉ¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¡¢°ß¤äÄ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥Æ¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¿©»ö¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥Æ¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤Êý¤¬°¦¸¤¤Î·ò¹¯¤È°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3.¸¤¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥Æ¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È
¸¤¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥Æ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Þ¥Æ¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡£
ËÁÆ¬¤Ç¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥Æ¤Ï¸¤¤Î°ÂÁ´¡¦·ò¹¯¡¦Ì¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¤·¤Ä¤±¤Ç¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤»¤ë¤¿¤á¤Î¤·¤Ä¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸¤¤¬¡Ö¥Þ¥Æ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð»ô¤¤¼ç¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÅÜÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¥Þ¥Æ¡ª¡ª¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Àµ¤·¤¤¥Þ¥Æ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4.²ÈÂ²´Ö¤Ç¥³¥Þ¥ó¥É¤¬°ã¤¦¤³¤È
²ÈÂ²´Ö¤Ç¥³¥Þ¥ó¥É¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Þ¥Æ¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Æ¤È¤¤¤¦¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç³Ð¤¨¤¿¸¤¤ËÂ¾¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¡¢²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·Îã³°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î»ô¤¤¼ç¤¬¡Ö¥Þ¥Æ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¡×¤È¡Ö¥Þ¥Æ¡×¤Î2¤Ä¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¤â¥Þ¥Æ¤Ë¤âÉ¬¤º¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¸þ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥§¥¹¥Á¥ãー¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²æ¤¬²È¤Î°¦¸¤¤¿¤Á¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ÈÂ²´Ö¤ÇÅý°ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ëü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î¿Í¤¬»È¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ö¥Þ¥Æ¡×¤Ç¶µ¤¨¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤Þ¤È¤á
¸¤¤ËÀäÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥Þ¥Æ¤Î¤ä¤êÊý¤ò4¤Ä²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÇÄ¹»þ´Ö¤Î¥Þ¥Æ¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È ¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤ëÁ°¤Ë¥Þ¥Æ¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È ¸¤¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥Æ¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È ²ÈÂ²´Ö¤Ç¥³¥Þ¥ó¥É¤¬°ã¤¦¤³¤È
¤ª»¶ÊâÃæ¡¢¸òº¹ÅÀ¤ä¼ÖÆ»¤òÅÏ¤ë¤È¤¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Ç¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ê¤É¡¢¡Ö¥Þ¥Æ¡×¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª»¶ÊâÃæ¤Î°¦¸¤¤È»ô¤¤¼ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ä°Â¿´´¶¤â¹â¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ô¤¤¼ç¤È¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Æüº¢¤«¤é»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÒôÓÍ¤Î¤È¤¤Ë¤âÎäÀÅ¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¸¤¤â³Î¼Â¤ËÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£