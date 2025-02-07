¥Ñ¥É¥ì¥¹¼çË¤¤Ï¡Ö¼«¸ÊÇ§¼±¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡× Ï¯´õ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆþÃÄ¤ÇÏ³¤é¤·¤¿¡ÈËÜ²»¡É¤ËÊÆ»ï¤¬ÈéÆù¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÌµÃÎ¤À¡×
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¡£¤½¤ÎÆ°ÀÅ¤ò½ä¤Ã¤ÆÏÀÁè¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£(C)Getty Images
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆþÃÄ¤ò·è¤á¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡£ËëÄ¥¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈô¤ÓÎ©¤Ä²øÏÓ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤·Îõ¤ÊÁèÃ¥Àï¤Ë»²Àï¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö20°Ê¾å30Ì¤Ëþ¡×¤ÎµåÃÄ¤¬º´¡¹ÌÚ³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¿ÔÎÏ¡£Áª¼êÂ¦¤«¤éÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¾ò·ï¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ÈÂçÊª¿·¿Í¡É¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ëÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛMLB¸ø¼°¤âÃíÌÜ¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¡ªº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿ÅêµåÆ°²è¤ò¸«¤ë
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³ÍÆÀ¤òÆ¨¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢ÌµÇ°¤µ¤òÊú¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î2Æü¤Ë¤Ï¡¢µåÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬¡¢¡ÖÈà¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¤«¤ò¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï²¶¤Î°Õ¸«¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¤ÈÅÇÏª¡£¸ò¾Ä¤ò·ó¤Í¤¿¿©»ö²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¹×¸¥¤¬¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÆ±ÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚ¤ÎÁªÂò¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÈËÜ²»¡É¤ò±£¤½¤¦¤È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢º´¡¹ÌÚ³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦°ìÂçÇ¤Ì³¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¼þ°Ï¤Î·öÁû¤Ê¤É°Õ¤Ë²ð¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¿¡¼³ÍÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¡Ö°¤ÎÄë¹ñ¡×¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤âÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤ÏÊä¶¯¤òÀµÅö²½¤¹¤ë°Õ¸«¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÌëÊÆµå³¦¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÊÆ»ï¡ØSports Illustrated¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É¤Î¿Éíå°Õ¸«¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤Ï²¿¤â¤ª¤«¤·¤Ê¤³¤È¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤ë¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£º£¥ª¥Õ¤Ëµ¯¤¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¿Ø¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä¸¢¤ò½ä¤ë¡È¤ª²ÈÁûÆ°¡É¤òµó¤²¤¿¾å¤Ç¡ÖÈà¤é¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Ï¡¢µåÃÄ¤ÎÌäÂê¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ç§¤á¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÈéÆù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥Á¥ã¥É¤ò¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼«¸ÊÇ§¼±¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¤¹¤ëÆ±»ï¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬Ê¢¤òÎ©¤Æ¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¡£¥µ¥µ¥¤È¤Î³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿´Ø·¸¤ä¡¢¤½¤â¤½¤â¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ÎÂ¿¤µ¤¬Èà¡Êº´¡¹ÌÚ¡Ë¤òÍ¶ÏÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Åö½é¤«¤éÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Í¥°Ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢µåÃÄ¤ÎÆâÉô»ö¾ð¤¬Êä¶¯¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤òÏÀ¤¸¤¿¡£
¡Ö¾Íè¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÃ¯¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¤«¡© ¤â¤·¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÌäÂê¤Ç¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤«¤éFAÁª¼ê¤¿¤Á¤ò±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ï´Å¤¹¤®¤ë´õË¾Åª´ÑÂ¬¤«¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÌµÃÎ¤Î¤É¤Á¤é¤«¤À¡×
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ò½ä¤ë¡È¾ì³°¸ýÁè¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁá¤¯¤â¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¤ÎÇÆ¸¢¤òÁè¤¦Î¾µåÃÄ¤Ïº£µ¨¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]