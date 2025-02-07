Âç¸Í²°¤Î´Ú¹ñ¥Õ¥§¥¢¡Ö¶ñ¤À¤¯¤µ¤óµí¹ü¥¹¡¼¥× ¥½¥ë¥í¥ó¥¿¥ó¡×¡ÖÏ¡º¬¤Èä£¤ÎÆÚ¥Á¡¼¥º´¬¤ ´Å¿É¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¤À¤ì¡×¤Ê¤ÉÈ¯Çä¡¢2·î7Æü¡Á3·î23Æü¡Ø´Ú¹ñ¿©Æ²¡Ù³«ºÅ
ÏÂ¿©¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÂç¸Í²°¤´¤Ï¤ó½è¡×¤Ï2·î7Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡Ø´Ú¹ñ¿©Æ²¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
´Ú¹ñ¥°¥ë¥á¤òÄê¿©¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤òÈ¯Çä¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¶ñ¤À¤¯¤µ¤óµí¹ü¥¹¡¼¥×¡Ö¥½¥ë¥í¥ó¥¿¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥Ô¥ê¿É¸ÕËã¤À¤ì¤Îµí¥Ð¥éÅ´ÈÄ¾Æ¤¡×¡ÖÏ¡º¬¤Èä£¤ÎÆÚ¥Á¡¼¥º´¬¤ ´Å¿É¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¤À¤ì¡×¤Ê¤É¡£°ìÉôÄê¿©¤Ë¤Ï¡¢¡È´Ú¹ñÉ÷¡ÉÉûºÚ¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¥ç¥ì¥®¥µ¥é¥À¡¢ÇòºÚ¥¥à¥Á¤¬ÉÕ¤¯¡£
¡Ø´Ú¹ñ¿©Æ²¡Ù¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï3·î23Æü¤Þ¤Ç¡£¤¿¤À¤·¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¤¿¤á¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÃíÊ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â½ªÎ»Ž¥·çÉÊ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
Âç¸Í²°¡Ø´Ú¹ñ¿©Æ²¡Ù¥¤¥á¡¼¥¸
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ø´Ú¹ñ¥á¥Ë¥å¡¼¡ÙÁ´10ÉÊ¡¢¿·ÅÐ¾ì¡Ö¥¿¥Ã¥«¥ó¥Þ¥êÉ÷ ·Ü¤Î´Ú¹ñ¤¦¤É¤ó¡×¤Ê¤É¡¢2·î11Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¢¡¶ñ¤À¤¯¤µ¤óµí¹ü¥¹¡¼¥×¡Ö¥½¥ë¥í¥ó¥¿¥ó¡×¤È»Ý¤À¤ì¥Í¥®¤´ÈÓ(Äê¿©1,480±ß¡¢Ã±ÉÊ1,390±ß)
µí¤Î»Ý¤ß¤¬ÍÏ¤±½Ð¤·¤¿¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥¹¡¼¥×¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢Âç¸Í²°Î®¤Î¥½¥ë¥í¥ó¥¿¥ó¡£±ö¹í¤ÇÙæ¤ß¹þ¤ó¤Àµí¥Ð¥éÆùŽ¥ÌîºÚŽ¥¤¦¤É¤ó¤òÅÚÆé¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹¥¤ß¤Ç¡Ö¥Ë¥é¤Î¥Ô¥ê¿ÉÏÂ¤¨¡×¤ä¡Ö¹õ¸ÕÜ¥¡×Æþ¤ì¤Æ¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤äÌ£ÊÑ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£Äê¿©¤Ë¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¥Í¥®¤È³¤ÂÝ¤Î¹áÌ£ÏÂ¤¨¤ò¤Î¤»¤¿¡Ö»Ý¤À¤ì¥Í¥®¤´ÈÓ¡×¤È¥¥à¥Á¤¬ÉÕ¤¯¡£
Âç¸Í²°¡Ö¶ñ¤À¤¯¤µ¤óµí¹ü¥¹¡¼¥× ¥½¥ë¥í¥ó¥¿¥ó¡×¢¡¥Ô¥ê¿É¸ÕËã¤À¤ì¤Îµí¥Ð¥éÅ´ÈÄ¾Æ¤(Äê¿©1,580±ß¡¢Ã±ÉÊ1,490±ß)
Ç®¡¹¤ÎÅ´ÈÄ¤Ë¡¢¥Ô¥ê¿É¸ÕËã¤À¤ì¤òÍí¤á¤¿µí¥Ð¥éÆù¡¢¤â¤ä¤·¤ä¥Ë¥é¤È¤¤¤Ã¤¿ÌîºÚ¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¡£¥¿¥ì¤Ï¡¢Îý¤ê¸ÕËã¤äÀÖÌ£Á¹¡¢¾ßÌý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿´Ú¹ñÉ÷¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Âç¸Í²°¡Ö¥Ô¥ê¿É¸ÕËã¤À¤ì¤Îµí¥Ð¥éÅ´ÈÄ¾Æ¤¡×
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û¥ª¥ê¥¸¥óÊÛÅö¡Ö¥¢¥¸¥¢¥ó¥Õ¥§¥¢¡×³«ºÅ¡¢¥¿¥¤¡Ö¥¬¥Ñ¥ª¥é¥¤¥¹¡×¤äÂæÏÑ¡ÖÂç·ÜÇÓ¡×¡¢Ãæ¹ñ¡Ö¤è¤À¤ì·Ü¡×¡¢´Ú¹ñ¡Ö¥ä¥à¥Ë¥ç¥à¥Á¥¥ó¡×¡¢¥¤¥ó¥É¡Ö¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼¡×¤Ê¤É¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¢¡Ï¡º¬¤Èä£¤ÎÆÚ¥Á¡¼¥º´¬¤ ¡Á´Å¿É¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¤À¤ì¡Á(Äê¿©1,480±ß¡¢Ã±ÉÊ1,390±ß)
Ï¡º¬¤Èä£¡¢¥Á¡¼¥º¤òÆÚÆù¤Ç´¬¤¡¢´Å¿É¤¿¤ì¤òÍí¤á¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¡£¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÏ¡º¬¤Èä£¤Ë¡¢ÍÏ¤±½Ð¤¹¥Á¡¼¥º¤¬¥³¥¯¤ò²Ã¤¨¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£Äê¿©¤Ë¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤ÈÌ£Á¹½Á¡¢¥¥à¥Á¤¬ÉÕ¤¯¡£
Âç¸Í²°¡ÖÏ¡º¬¤Èä£¤ÎÆÚ¥Á¡¼¥º´¬¤ ¡Á´Å¿É¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¤À¤ì¡Á¡×¢¡»Ý¤À¤ì¥Í¥®
¥Í¥®¤È³¤ÂÝ¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¡¢´Ú¹ñÉ÷¤Î¤»¤´ÈÓ¡£Ã±ÉÊ¤´¤Ï¤ó¤È¡¢Á´¤Æ¤ÎÄê¿©¤Ë¥×¥é¥¹ÀÇ¹þ130±ß¤ÇÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¡£ÇÜÀ¹¤ê¤Ï¥×¥é¥¹ÀÇ¹þ230±ß¡£
Âç¸Í²°¡Ö»Ý¤À¤ì¥Í¥®¡×¡ÖÇÜÀ¹ »Ý¤À¤ì¥Í¥®¡×
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¡Û¤æ¤º°Ã¡Ö½Õ¤Îµí¤¿¤ó¿©¤ÙÊüÂê¡×¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Å¹Æâ¥«¥Ã¥È¤Îµí¥¿¥óÄó¶¡¡¢Á´¹ñ101Å¹ÊÞ¤Ç2·î18Æü¡Á4·î¾å½Ü
¤Ê¤ª¡¢¼¡¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÏ¡º¬¤Èä£¤ÎÆÚ¥Á¡¼¥º´¬¤ ¡Á´Å¿É¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¤À¤ì¡Á¡×¤Î¤ßÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¹âºêÅ¹¡¢¥¤¥ª¥óÅ·²¦Ä®Å¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÆü¤Î½ÐÅ¹¡¢¥¢¥ê¥ªµµÍÅ¹¡¢¥¢¥ê¥ª¶¶ËÜÅ¹¡¢È¾ÅÄ»ÔÌò½ê¥ê¥³¥ê¥¹Å¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÁÒÉßÅ¹¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÀî¸ýÅ¹¡£
¢£¡ÖÂç¸Í²°¤´¤Ï¤ó½è¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È