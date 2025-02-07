µð¿ÍÂÇÀþ¤¬¡ÖÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÎÇ¼ÆÀ¡×¡¡ºÇ¶¯½õ¤Ã¿Í¤Î¡ÈÇúÎöµå¡É¤ËÁûÁ³¡Ö¤Ï¤Ã¤ä¡Ä¡×
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÏÃæÆü¤Ç¥»¡¼¥Ö²¦2²ó¡¢º£¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í¤Ë²ÃÆþ
¡¡µð¿Í¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤¬7Æü¡¢²ÃÆþ¸å½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£µåÃÄ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤ÏÅêµå¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ÎÂ¸ºß´¶¡Ä¡ÄÍê¤â¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÍ¥¾¡·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·¼é¸î¿À¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ïºòµ¨¤Þ¤ÇÃæÆü¤Ç8Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£2022¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥»¡¼¥Ö²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç166¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£º£¥ª¥Õ¤Ë¡ÈÂç·¿·ÀÌó¡É¤Çµð¿Í¤Ë²ÃÆþ¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤â¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆµÜºê¥¥ã¥ó¥×Âè2¥¯¡¼¥ë2ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢½é¤á¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£¥¨¡¼¥¹¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤Î²£¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ92¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¿·½õ¤Ã¿Í¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê¹ëÂ®µå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡È¿·¼é¸î¿À¡É¤Î¤¦¤Ê¤ê¤ò¾å¤²¤ëÅêµå¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¡£¡Ö¤Ï¤Ã¤ä¡Ä¡ÄµîÇ¯¤Þ¤Ç¤¦¤Á¤ÎÌî¼ê¿Ø¤¬ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÎÇ¼ÆÀ¡×¡ÖÍ¥¾¡·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ëµð¿Í¤Î¥æ¥Ë¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È´é¤¬¤Ë¤ä¤±¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¡£ºÇ¶¯¼é¸î¿À¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë