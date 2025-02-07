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U.S. Government Disclosed 39 Zero-Day Vulnerabilities in 2023, Per First-Ever Report
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(U) FY23 VEP Annual Report Unclassified Appendix
https://www.wyden.senate.gov/imo/media/doc/fy23_unclassified_vep_annual_reportpdf.pdf
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