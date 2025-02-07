¥Û¥ó¥ÀºÇ¿·¡Ö·Ú¥ï¥´¥ó¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª ¡È¥ê¥Ã¥¿¡¼20¥¥íÄ¶¤¨¡É¤Ç¡ÖÄãÇ³Èñ¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¡×¡õ¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡×¤âÉ¸½àÁõÈ÷¡ª °ÂÁ´µ¡Ç½¤â¥°¥Ã¥É¤Ê¡ÖN-BOX¡×¡ÈºÇ°Â¡É¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©
N-BOX¤ÎºÇ°Â¥°¥ì¡¼¥É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁõÈ÷¤Ï¡©
¡¡³¹Ãæ¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¥Û¥ó¥À¡ÖN-BOX¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ·Ú¼«Æ°¼Ö¶¨²ñ¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë2024Ç¯¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç20Ëü6272Âæ¤òµÏ¿¡£
¡¡
¡¡ÅÐÏ¿¼Ö¤ò´Þ¤à¿·¼ÖÈÎÇäÂæ¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢3Ç¯Ï¢Â³¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡¤½¤ó¤ÊN-BOX¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¤â°Â²Á¤Ê¥°¥ì¡¼¥É¡ÖN-BOX FF¡×¤Ï°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡N-BOX¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬ºÇ¤â°Â¤¤¡Ö£Î-BOX¡×¤Ç¤¹¡ª ¡Ê20Ëç¡Ë
¡¡2011Ç¯¤Î½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Åö»þÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿Æ±¥¿¥¤¥×¤Î¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥¿¥ó¥È¡×¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë·Á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é2ÅÙ¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤·¡¢N-BOX¤Ï¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Î3ÂåÌÜ¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2023Ç¯10·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡Ö¿Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò´ð¤Ë¡¢²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤ÊN-BOX¤Î¤Û¤«¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼À¤ò¹â¤á¤¿¡ÖN-BOX ¥«¥¹¥¿¥à¡×¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÄÉµá¤·¤¿·ÚSUV¡ÖN-BOX JOY¡×¤Î3¥â¥Ç¥ë¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ô¤¢¤ë¥°¥ì¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ºÇ¤â°Â²Á¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬¡ÖN-BOX FF¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1790mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2520mm¤ÈÂ¾¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢Á´6¿§¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¹â¤¤¼Á´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç°Â¤Ã¤Ý¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡2ÂåÌÜ¤«¤éÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¼°¥Õ¥ëLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤â¾®¤µ¤Ê´Ý·ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¸µ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Î14¥¤¥ó¥Á¥¹¥Á¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÈ÷¡£
¡¡Á´ÂÎÅª¤ËÅý°ì´¶¤¬Áý¤·¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ï¥°¥ì¡¼¥¸¥å¡ß¥°¥ì¡¼¤Î1¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃ¯¤â¤¬¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¿§¹ç¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡³ê¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤Î¥È¥ê¥³¥Ã¥È¥·¡¼¥È¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¡¢¼«Á³ÂÎ¤ÇºÂ¤ì¤ë¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸åÀÊº¸Â¦¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤¹¤ë¤Î¤Ë¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢¼¼ÆâÄ¹2125mm¡ß¼¼ÆâÉý1350mm¡ß¼¼Æâ¹â1400mm¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ë¼¼Æâ¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢»ëÇ§À¤Î¹â¤¤7¥¤¥ó¥Á¤ÎTFT±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëÅÅ»ÒÀ©¸æ¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¤ä¡¢¥ª¡¼¥È¥Ö¥ì¡¼¥¥Û¡¼¥ë¥Éµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£
¡¡Àè¿Ê¤Î°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHonda SENSING¡Ê¥Û¥ó¥À ¥»¥ó¥·¥ó¥°¡Ë¡×¤âÉ¸½à¤ÇÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆü¡¹¤Î±¿Å¾¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢660ccÄ¾Îó3µ¤ÅûDOHC¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ58ps¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯65Nm¤òÈ¯´ø¡£
¡¡¤½¤³¤ËCVT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¶îÆ°Êý¼°¤ÏFF¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ³Èñ¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤Ï21.6km¡¿L¤È¡¢N-BOX¥·¥ê¡¼¥º¤Ç1ÈÖ¤ÎÄãÇ³Èñ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢N-BOX FF¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢168Ëü9600±ß¤Ç¤¹¡£