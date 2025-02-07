¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤ÎÀäÂÐ¤Ë³°¤µ¤Ê¤¤¡ÉÅÂÆ²Æþ¤ê¡É¥ì¥·¥Ô¡Ä¿Íµ¤¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¹¾¸ýÏÂÌÀ¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢¶Ã¤¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¥Ù¥¹¥È3¡×
¤â¤¦¤ª²Û»Òºî¤ê¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ª
¡Ö¤ª²Û»Ò¤Î¤Ê¤¼¡©¡×¤¬¤ï¤«¤ëÃúÇ«¤Ê²òÀâ¡¢¾ï¼±¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼êÈ´¤¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢2020Ç¯¤«¤éÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï30Ëü¿ÍÄ¶¤¨¡£½é¤ÎÃø½ñ¡Ø¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ª²Û»Òºî¤ê¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤¬2023Ç¯Âè10²óÎÁÍý¥ì¥·¥ÔËÜÂç¾Þ¡Ú¤ª²Û»ÒÉôÌç¡ÛÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¡¢¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼&¥«¥Õ¥§¡¡¥Ç¥ê¡¼¥â¡×¤Î¹¾¸ýÏÂÌÀ»á¡£
ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¹¾¸ý»á¤Î¿·´©¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿¤ÎÉÕÏ¿¤Ä¤¤Î¡Ø¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿¤Ò¤È¤Ä¤ÇÁ´Éôºî¤ì¤ë¡ª¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ª²Û»Òºî¤ê¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡ÈÀäÂÐ¤Ë³°¤µ¤Ê¤¤¡É°Õ³°¤¹¤®¤ë¥ì¥·¥Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å°Äì¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡È°Õ³°À¡É¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¤ª¼ò¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä
ÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤»¤º¡¢´ÊÃ±¤Ç¡¢³Î¼Â¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡½¡½¡©Âç¿Íµ¤¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦¹¾¸ýÏÂÌÀ»á¤Î¹Í°Æ¤¹¤ë¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¤ª²Û»Ò¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÌÖÍå¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀäÂÐ¤Ë³°¤µ¤Ê¤¤¡ÈÅÂÆ²Æþ¤ê¡É¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ð¤«¤ê¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡×¤Î¿Íµ¤¥ì¥·¥Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ö¥Ù¥¹¥È3¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÂè3°Ì¡¨¥¯¥¢¥È¥í¥Õ¥©¥ë¥Þ¥Ã¥¸¡Û
¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡á¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤·¤¿¡È°Õ³°À¡É¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¡¢4¼ï¤Î¥Á¡¼¥º¤È¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤¬°ú¤Î©¤Æ¹ç¤¦¶Ë¾å¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¡Ö¥¯¥¢¥È¥í¥Õ¥©¥ë¥Þ¥Ã¥¸¡×¤¬¡¢Âè3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª
¥Á¡¼¥º¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½Ð¤ë¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤Ï¡¢¤ª¼ò¹¥¤¤ÎÃËÀ¤Ë¤â¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ñ¥ë¥¸¥ã¥ß¡¼¥Î°Ê³°¤ÏÂ¾¤Î¥Á¡¼¥º¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¤âOK¡£
¡ÒºàÎÁ¡Ó¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿1ÂæÊ¬
¡Ú¶ñºà¡Û
¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¡Ä40g
¥´¡¼¥À¡Ä30g
¥´¥ë¥´¥ó¥¾¡¼¥é¡Ä20g¡Ü10g¡Ê¤Î¤»¤ëÍÑ¡Ë
¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¡¦¥ì¥Ã¥¸¥ã¡¼¥Î¡Ä10g¡Ü10g¡Êºï¤ëÍÑ¡Ë
¡ÚÀ¸ÃÏ¡Û
Íñ¡ÊM¡ÁL¡Ë¡Ä2¸Ä
A
¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡Ä10g
±ö¡Ä3g
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡ÊÁÆÈÔ¤¡Ë¡ÄÅ¬ÎÌ
B
ÇöÎÏÊ´¡Ä100g
¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ä5g
C
Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡Ä60g
µíÆý¡Ä50g
¥Ï¥Á¥ß¥Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡Ò²¼½àÈ÷¡Ó
¡¦·¿¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¯¡£
¡¦Íñ¤Ï¾ï²¹¤ËÌá¤¹¡£
¡¦B¤ÎÇöÎÏÊ´¤È¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï3²ó¤Õ¤ë¤¦¡£
¡Òºî¤êÊý¡Ó
£±¡¢¶ñºà¤Î¥Á¡¼¥º4¼ï¤Ï¡¢ºï¤ëÍÑ¤Î¥Ñ¥ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Î°Ê³°¤ò1cm¤Î³ÑÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
£²¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ËÍñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¤ÆÍÏ¤¤Û¤°¤·¡¢A¤ò²Ã¤¨¤ÆË¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¤ë¡£B¤ÎÊ´Îà¤ò²Ã¤¨¤ÆË¢Î©¤Æ´ï¤Ç¤µ¤é¤Ëº®¤¼¤ë¡£
£³¡¢ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤ËC¤òÆþ¤ì¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢2¤Ë²Ã¤¨¤ÆË¢Î©¤Æ´ï¤Çº®¤¼¤ë¡£
£´¡¢¢ã¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò200¡î¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë¡£¢ä1¤Î¥Á¡¼¥º4¼ï¤ò3¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥´¥à¥Ù¥é¤Çº®¤¼¤ë¡£
£µ¡¢ ·¿¤ËÀ¸ÃÏ¤òÆþ¤ì¡¢ºî¶ÈÂæ¤Ë4¡Á5²ó·Ú¤¯¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤ÆÉ½ÌÌ¤ò¤Ê¤é¤¹¡£¤Î¤»¤ëÍÑ¤Î¥´¥ë¥´¥ó¥¾¡¼¥é¤ò¤Î¤»¡¢¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡ÊºàÎÁ³°¡¢Å¬ÎÌ¡Ë¤ò¤Õ¤ë¡£
£¶¡¢ 190¡î¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç35Ê¬¾Æ¤¯¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢Ç®¤¤¤¦¤Á¤Ë·¿¤ò¤Ï¤º¤·¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ñ¥ë¥ß¥¸¥ã¡¼¥Î¤òºï¤ê¤«¤±¤ë¡£¤¤¤¿¤À¤¯»þ¤Ë¥Ï¥Á¥ß¥Ä¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡ÊÊÝÂ¸ÊýË¡¡Ë
ÅöÆüÃæ¤Ë¿©¤ÙÀÚ¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡£¥é¥Ã¥×¤òÆó½Å¤Ë¤«¤±¤Æ¥Á¥ã¥Ã¥¯ÉÕ¤¤ÎÊÝÂ¸ÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç2¡Á3ÆüÊÝÂ¸²ÄÇ½¡£Îä¤á¤¿¤é¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤ª¤¤¤·¤¤¡£
¤È¤í¡Á¤ê¤È¤í¤±¤ë¥·¥ç¥³¥é¥ì¥·¥Ô¤ò¡¢¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿¤Ç¥É¡¼¥ó¤È¡ª
¡ÚÂè2°Ì¡¨¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡Û
Âè2°Ì¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¡Ö¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡×¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ªÄÌ¾ï¤Ï¥Þ¥Õ¥£¥ó¥µ¥¤¥º¤Çºî¤ë¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¤ò¥É¥Ç¥«¥µ¥¤¥º¤Çºî¤ì¤Ð¡¢¤È¤í¤ê¤ÈÍÏ¤±½Ð¤¹¥Á¥ç¥³¤Ë¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤ë¿ÍÂ¿¿ô¡£¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¢¤¿¤¿¤á¤Æ¡¢¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤ä¥Ù¥ê¡¼·Ï¥¸¥ã¥à¤òÅº¤¨¤Æ¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢À¸ÃÏ¤Ï¶õµ¤¤ò´Þ¤Þ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥´¥à¥Ù¥é¤Çº®¤¼¤ë¤³¤È¤È¡¢¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Ï¡¢·Á¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·¿¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÁÆÇ®¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¡ÒºàÎÁ¡Ó¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿1ÂæÊ¬
¡Ú¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥¯¥ê¡¼¥à¡Û
A
¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ä60g
À¸¥¯¥ê¡¼¥à35%¡Ä60g
Íñ¡Ä10g¡ÊÀ¸ÃÏÍÑ¤ÎÍñ¤«¤é¼è¤êÊ¬¤±¤ë¡Ë
¡ÚÀ¸ÃÏ¡Û
¥Ó¥¿¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ä80g
Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡Ä65g
¤¤ÓÅü¡Ä80g
B
ÇöÎÏÊ´¡Ä40g
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ä20g
Íñ¡ÊM¡ÁL¡Ë¡Ä2¸Ä
¡Ò²¼½àÈ÷¡Ó
¡¦¥Ð¥¿¡¼¤ÈÍñ¤Ï¾ï²¹¤ËÌá¤¹¡£
¡¦B¤ÎÇöÎÏÊ´¤È¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ï3²ó¤Õ¤ë¤¦¡£
¡Òºî¤êÊý¡Ó
1¡¢¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥¯¥ê¡¼¥à¤òºî¤ë
(1)ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤ËA¤òÆþ¤ì¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç1Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
(2)¾®¤µ¤Ê¥Ü¥¦¥ë¤ËÀ¸ÃÏÍÑ¤ÎÍñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¤ÆÍÏ¤¡¢1¤Ë10g¤ò²Ã¤¨¡¢Ë¢¤À¤Æ´ï¤Çº®¤¼¤ë¡£
(3)¥é¥Ã¥×¤òÉß¤¤¤¿·¿¤ËÆþ¤ì¡¢ÎäÅà¸Ë¤Ç1»þ´Ö°Ê¾åÎä¤ä¤·¤«¤¿¤á¤ë¡£
2¡¢À¸ÃÏ¤òºî¤ë
(1)ÂÑÇ®¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÆþ¤ì¤Æ¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¡¢600W¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç30ÉÃ¡ß3²ó²ÃÇ®¤·¤ÆÍÏ¤«¤¹¡£
(2)¥Ð¥¿¡¼¤ò²Ã¤¨¡¢¥´¥à¥Ù¥é¤Çº®¤¼¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤ÓÅü¤ò²Ã¤¨¡¢¥´¥à¥Ù¥é¤Ç¶Ñ°ì¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£
(3)B¤ÎÊ´Îà¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£¤µ¤é¤Ë1Ž°(2)¤Î»Ä¤ê¤ÎÍÏ¤Íñ¤ò1/3ÎÌ¤º¤Ä²Ã¤¨¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¤·¤Ã¤«¤êº®¤¼¤ë¡£
3¡¢»Å¾å¤²¤ë
(1)¢ã¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò170¡î¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë¡£¢ä·¿¤«¤é1¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¼è¤ê½Ð¤·¡¢ÊñÃú¤Ç½ÄÈ¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢2Ëç½Å¤Í¤Æ½ÄÄ¹¤Î»Í³Ñ¤¤ËÀ¾õ¤Ë¤¹¤ë¡£
(2)·¿¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¡¢À¸ÃÏ¤ò2/3ÎÌÆþ¤ì¤ÆÉ½ÌÌ¤ò¤Ê¤é¤¹¡£¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¥¯¥ê¡¼¥à¤òÃæ±û¤Ë²¡¤·¹þ¤à¡£
(3)»Ä¤ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÆþ¤ì¡¢160¡î¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç30Ê¬¾Æ¤¯¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¡¢·¿¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ20Ê¬¤Û¤ÉÁÆÇ®¤ò¼è¤ë¡£
¡ÊÊÝÂ¸ÊýË¡¡Ë
ÅöÆüÃæ¤Ë¿©¤Ù¤¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡Ä¡ÄÆ²¡¹¤ÎÂè1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢¡Ö¿Íµ¤¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¹¾¸ýÏÂÌÀ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡¢ÀäÂÐ¤Ë³°¤µ¤Ê¤¤¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÅÂÆ²Æþ¤ê¥ì¥·¥Ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª¡¡ÄêÈÖ¥Á¥ç¥³¤òÍÞ¤¨¤Æ£±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°Õ³°¤¹¤®¤ë¤ª²Û»Ò¡×¡×¤Ë¤Æ¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¿Íµ¤¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¹¾¸ýÏÂÌÀ¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡¢ÀäÂÐ¤Ë³°¤µ¤Ê¤¤¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÅÂÆ²Æþ¤ê¥ì¥·¥Ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª¡¡ÄêÈÖ¥Á¥ç¥³¤òÍÞ¤¨¤Æ£±°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö°Õ³°¤¹¤®¤ë¤ª²Û»Ò¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²£ÉÍ,
¥Û¥Æ¥ë,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÆÁÅç,
Êè,
ÃÖ¾²¹©»ö,
°ÖÎîº×,
Ï·¸å,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°