¡ÚÀ¸½Ð±é¡Û¤¤¤è¤¤¤è15Æü³«ËëÀï¡ÖV¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê ¥Þ¥Æ¥¦¥¹Áª¼ê¡×J1¾º³Ê¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¸ì¤ë¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¢¨¾Ü¤·¤¯¤ÏÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê2·î6ÆüÊüÁ÷¡ØNIB news every.¡Ù¤è¤ê¡Ë
V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¤Î¡Ö¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹Áª¼ê¡×¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏÌ¾´î¥¸¥§¥Õ¥§¥ë¥½¥ó ¤è¤¦¤¨¤¤¤µ¤ó¤Ë¡¢ÄÌÌõ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥ó¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ3¥·ー¥º¥óÌÜ¡£
ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï38»î¹çÃæ36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥êー¥°2°Ì¤Î¡Ö18¥´ー¥ë¡×¤ò¤¢¤²¤ë³èÌö¤Ç¡¢J2¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ë¤â½éÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈôÌö¤Ç¤¤¿Í×°ø¤Ï¤Ê¤É¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹Áª¼ê¼«¿È¤Ï¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤µ¤é¤Ëº£¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢J1Ï¢ÇÆ¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤òÀ©¤·¤¿J1¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤«¤é»³¸ý ·Ö Áª¼ê¤ä¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥Àー¤â J1²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤é¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥ÉÁª¼ê¡¢J1¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤«¤é¤Ï¥Õ¥©¥ïー¥É»³粼 Î¿¸ãÁª¼ê¤Ê¤É¡¢11¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ä°Õµ¤¹þ¤ß¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£