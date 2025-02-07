¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó²¼±¡¤¬ÉûÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯°Æ²Ä·è¡¡¥É¥¥¥Æ¥ë¥ÆÁ°ÂçÅýÎÎÄ¹½÷
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó²¼±¡¤Ï5Æü¡¢¥µ¥é¡¦¥É¥¥¥Æ¥ë¥ÆÉûÂçÅýÎÎ¤ÎÃÆ³¯¡Ê¤À¤ó¤¬¤¤¡ËÁÊÄÉ°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢¾å±¡¤¬ÃÆ³¯ºÛÈ½¤ò³«¤¡¢ÈíÌÈ¡Ê¤Ò¤á¤ó¡Ë¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£¥µ¥é»á¤Ï¥í¥É¥ê¥´¡¦¥É¥¥¥Æ¥ë¥ÆÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¡¢Ë¡Åª½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò7ÆüÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²¼±¡¤ÎºÎ·è¤Ç¤Ï¡¢ÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤Î²Ä·è¤ËÉ¬Í×¤Ê²¼±¡µÄ°÷¿ô¤Î3Ê¬¤Î1Ä¶¤Î215¿Í¤¬»¿À®¤·¤¿¡£¾å±¡¤Ï5·î¤ÎÃæ´ÖÁªµó¸å¤ËÃÆ³¯ºÛÈ½¤ò³«¤¯¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÆ³¯¤Î¿½Î©¾õ¤Ç¤Ï¡¢·ûË¡°ãÈ¿¤ä±ø¿¦¡¢¹ñÌ±¤Î¿®Íê¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿µ¿¤¤¤òÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥µ¥é»á¤Ï7Æü¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÃÆ³¯ºÛÈ½¤ÇÈíÌÈ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÀè¤Î¤³¤È¡£¡Ê²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç»ä¤¬¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¿À¤è¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ò¤ª¼é¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£