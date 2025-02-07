¥ì¥¤¥ô¥§¥¤½é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È±Ç²è¤¬ÆüËÜ·à¾ì¸ø³«¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¸ø±é¤¬¡ÖÌ´¤Î°ìÌë¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
¥¢¥¤¥¹¥é¥ó¥É½Ð¿È¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¡ÊLaufey¡Ë½é¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È±Ç²è¡Ø¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¡§A NIGHT AT THE SYMPHONY: HOLLYWOOD BOWL¡Ù¤¬2·î11Æü¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüËÜ¶¶¤Û¤«¤Ë¤Æ1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤â¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤ÊËÜºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¡£
¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤Ï¤â¤¦¾¯¤Ê¤¤¡£»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¥°¥é¥ß¡¼¤ÎºÇÍ¥½¨¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÇÁ¤±¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤ËÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬1¤Ä¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Î²»³Ú¤¬±ýÇ¯¤Î¥¸¥ã¥º¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Êßê¤Ó¤ä¤«¤µ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¼Ô¤Ë°î¤ì¤ëµÒÁØ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¶Ã¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
´ÑµÒ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï¤¤Ã¤È20ÂåÁ°È¾¡£È±Î±¤á¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿Lauvers¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¡¢Æ·¤òµ±¤«¤»¤Æ¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¸÷·Ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÈà½÷¤ÎÂåÉ½¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖLetter To My 13 Year Old Self¡×¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£²Î»ì¤Î¡ÖOne day, you'll b§Ö up on stage. Little girls will scream your nam§Ö¡×¤È¤¤¤¦°ìÀá¤ò²Î¤¨¤Ð¡¢Èà½÷¤ÎÌ¾Á°¤ò¶«¤ÖÀ¼¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤à¤Î¤Ï¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤êÄêÈÖ¤Î¸÷·Ê¤À¡£
2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBewitched¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ò´Þ¤á¡¢2024Ç¯¤ÎÈà½÷¤ÏÂçË»¤·¤ËÀ¤³¦¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤¿¡£ËÌÊÆ¡¢ÆîÊÆ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Æ¥Õ¥§¥¹¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¸ø±é¤Ï¡¢Èà½÷¤¬Âè2¤Î¸Î¶¿¤È¸ì¤ëLA¤Ç¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥ë¸ø±é¤À¡£
¡ÖLA¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ²¿¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£²¹ÃÈ¤Ç¹Âç¤Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÎÂçÃÏ¤Ë¡¢¤«¤ÎÍÌ¾¤Ê¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥µ¥¤¥ó¤À¤í¤¦¤«¡£LA¶á¹Ù¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¤ß¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ»ÃÏ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó±Ç²è¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡£±Ç²è²»³Ú¤Î¼ûÍ×¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÊÆ³ÆÃÏ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬½¸¤Ã¤¿1950Ç¯Âå¤«¤éLA¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ï³èÀ²½¤·¡¢¥Ó¡¼¥Á¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡¢¥¬¥ó¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥¼¥º¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Û¥Ã¥È¡¦¥Á¥ê¡¦¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¢¥¹¥Ì¡¼¥×¡¦¥É¥Ã¥°¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡Ä¡Ä¤Èµó¤²¤ì¤Ð¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬LA¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿½Ð¿È¤Ï°ã¤¯¤È¤â¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¡¢¥Þ¥¤¥ê¡¼¡¦¥µ¥¤¥é¥¹¡¢YOSHIKI¤Ê¤ÉLA¤Ë¼«Âð¤äÀ©ºîµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ¿¤¤¡£¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆLA¤ÏÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Æ´¤ì¤Î¾ì½ê¡×¤È¸ì¤ë¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤â¤Þ¤¿¤½¤Î1¿Í¤À¡£¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦LA¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï2Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ê¤¢¤²¡¢°ìÌö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËÍÙ¤ê½Ð¤¿¡£
¤³¤³¤ÇLA¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥ë¤È¤¤¤¦²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤â¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£1922Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Îò»ËÅª¤ÊÌî³°²»³ÚÆ²¤Ç¡¢¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ÏÌó17000¿Í¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥·¥Ê¥È¥é¤ä¥¨¥é¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥É¤Ê¤É¡¢¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¸ø±é¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿²ñ¾ì¤À¡£Èà½÷¤¬¤½¤³¤Ç¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¡Ö±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÌ´Êª¸ì¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤âð÷¤±¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢LA¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯¤À¡£¼Â¤ÏÈà½÷¤ÏLA¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿ºÇ½é¤Î²Æ¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥ë¤ÎºÇ¸åÎó¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯¤ò´Ñ¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢Ä¹¤é¤¯¶¦±é¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¤ÎÌ´¤Î°ìÌë¤Ë¡¢¤³¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Ç¤¹¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨´°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢LA¤Ë¤âÈà½÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤Ë¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤Ê¤ó¤È¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢¡Ø¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¡§A NIGHT AT THE SYMPHONY: HOLLYWOOD BOWL¡Ù¤È¤·¤Æ1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£Ì´¤Î°ìÌë¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È: THE ERAS TOUR¡Ù¤Ç¤â´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÌ¾¼ê¡¢¥µ¥à¡¦¥ì¥ó¥Á¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯¤È¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¡¢YouTube¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖDreamer¡×¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤Î¤â¤Ä²»³Ú¤Îßê¤Ó¤ä¤«¤µ¤ò°ìÁØÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¹ç´Ö¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë³Æ¶Ê¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤·¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥·¡¼¥ó¤âÉ¬¸«¤À¡£¡Ö¡ÊLA¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡Ë´ñÌ¯¤ÊÌ´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹Èà½÷¤Ï¡¢»þÂå¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ê¤¬¤é¤â25ºÍ¤È¤¤¤¦Åù¿ÈÂç¤Î¼ã¼Ô¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¸µ¥«¥ì¤¬»ä¤ÎÌ¾Á°¤Î´ÇÈÄ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤¹¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£LA¤È¤¤¤¦³¹¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿²»³Ú¤¿¤Á¤ËºÌ¤é¤ì¤¿1»þ´ÖÈ¾¤Ï¡¢ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ë»þ´Ö¤òËº¤ì¤µ¤»¡¢Ëë¤¬ÊÄ¤¸¤ë¤ÈÌ´¤«¤é³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¼ä¤·¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥ë¸ø±é¤ÏºòÇ¯Ëö¤«¤é¥é¥¤¥Ö¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤âÀä»¿ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤¢¤Î¶Ê¤ä¤³¤Î¶Ê¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¤¤¤¦°¦¤Îµ¨Àá¤Ë¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤«¤é¤Î°¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡¢¤¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤¼¤Ò¤È¤â·à¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
±Ç²è¡Ø¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¡§A NIGHT AT THE SYMPHONY: HOLLYWOOD BOWL¡Ù
2025Ç¯2·î11Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤è¤ê1½µ´Ö¸ÂÄê¾å±Ç
´ÆÆÄ¡§¥µ¥à¡¦¥ì¥ó¥Á
ÇÛµë¡§¥«¥ë¥Á¥ã¥ô¥£¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò
¡Ú¸ø³«·à¾ì¡Û
¡ÊÅìµþ¡ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüËÜ¶¶
¡ÊÂçºå¡ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÇßÅÄ
¡ÊµþÅÔ¡ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥º Æó¾ò
¡ÊËÌ³¤Æ»¡ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤¹¤¹¤¤Î
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§culture-ville.jp/laufey
¡ØA Night At The Symphony: Hollywood Bowl¡Ù
ºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ¡§https://LaufeyJP.lnk.to/ANightAtTheSymphonyHollywoodBowlRS
¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¥ã¡¼¤Ï¤â¤¦¾¯¤Ê¤¤¡£»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¥°¥é¥ß¡¼¤ÎºÇÍ¥½¨¥È¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÇÁ¤±¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤ËÌÌÇò¤¤¤³¤È¤¬1¤Ä¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Î²»³Ú¤¬±ýÇ¯¤Î¥¸¥ã¥º¡¦¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Êßê¤Ó¤ä¤«¤µ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤Î¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê¼ã¼Ô¤Ë°î¤ì¤ëµÒÁØ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Ï¶Ã¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBewitched¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ä¥¢¡¼¤ò´Þ¤á¡¢2024Ç¯¤ÎÈà½÷¤ÏÂçË»¤·¤ËÀ¤³¦¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤¿¡£ËÌÊÆ¡¢ÆîÊÆ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²Æ¥Õ¥§¥¹¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¸ø±é¤Ï¡¢Èà½÷¤¬Âè2¤Î¸Î¶¿¤È¸ì¤ëLA¤Ç¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥ë¸ø±é¤À¡£
¡ÖLA¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ²¿¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£²¹ÃÈ¤Ç¹Âç¤Ê¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÎÂçÃÏ¤Ë¡¢¤«¤ÎÍÌ¾¤Ê¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥µ¥¤¥ó¤À¤í¤¦¤«¡£LA¶á¹Ù¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¤ß¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÀ»ÃÏ¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó±Ç²è¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¡£±Ç²è²»³Ú¤Î¼ûÍ×¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÊÆ³ÆÃÏ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬½¸¤Ã¤¿1950Ç¯Âå¤«¤éLA¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ï³èÀ²½¤·¡¢¥Ó¡¼¥Á¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡¢¥¬¥ó¥º¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥í¡¼¥¼¥º¡¢¥ì¥Ã¥É¡¦¥Û¥Ã¥È¡¦¥Á¥ê¡¦¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¢¥¹¥Ì¡¼¥×¡¦¥É¥Ã¥°¡¢¥Ó¥ê¡¼¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡Ä¡Ä¤Èµó¤²¤ì¤Ð¥¥ê¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬LA¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿½Ð¿È¤Ï°ã¤¯¤È¤â¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Þ¡¼¥º¡¢¥Þ¥¤¥ê¡¼¡¦¥µ¥¤¥é¥¹¡¢YOSHIKI¤Ê¤ÉLA¤Ë¼«Âð¤äÀ©ºîµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤âÂ¿¤¤¡£¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆLA¤ÏÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Æ´¤ì¤Î¾ì½ê¡×¤È¸ì¤ë¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤â¤Þ¤¿¤½¤Î1¿Í¤À¡£¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¿Æ¸µ¤òÎ¥¤ì°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦LA¤Ç¡¢Èà½÷¤Ï2Ëç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤òºî¤ê¤¢¤²¡¢°ìÌö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËÍÙ¤ê½Ð¤¿¡£
¤³¤³¤ÇLA¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥ë¤È¤¤¤¦²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤â¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£1922Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Îò»ËÅª¤ÊÌî³°²»³ÚÆ²¤Ç¡¢¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤ÏÌó17000¿Í¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥·¥Ê¥È¥é¤ä¥¨¥é¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥¸¥§¥é¥ë¥É¤Ê¤É¡¢¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ´¤ì¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¸ø±é¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿²ñ¾ì¤À¡£Èà½÷¤¬¤½¤³¤Ç¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò¡Ö±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÌ´Êª¸ì¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤âð÷¤±¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢LA¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯¤À¡£¼Â¤ÏÈà½÷¤ÏLA¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿ºÇ½é¤Î²Æ¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥ë¤ÎºÇ¸åÎó¤Ç¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯¤ò´Ñ¤Æ¤«¤é¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢Ä¹¤é¤¯¶¦±é¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¤ÎÌ´¤Î°ìÌë¤Ë¡¢¤³¤Î¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤Ç¤¹¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂ¨´°¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢LA¤Ë¤âÈà½÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤Ë¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¤Ê¤ó¤È¤½¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¡¢¡Ø¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¡§A NIGHT AT THE SYMPHONY: HOLLYWOOD BOWL¡Ù¤È¤·¤Æ1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£Ì´¤Î°ìÌë¤ò±ÇÁü²½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È: THE ERAS TOUR¡Ù¤Ç¤â´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¤ÎÌ¾¼ê¡¢¥µ¥à¡¦¥ì¥ó¥Á¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¥Ã¥¯¤È¤Î²½³ØÈ¿±þ¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¡¢YouTube¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖDreamer¡×¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤Î¤â¤Ä²»³Ú¤Îßê¤Ó¤ä¤«¤µ¤ò°ìÁØÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¹ç´Ö¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë³Æ¶Ê¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤·¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥·¡¼¥ó¤âÉ¬¸«¤À¡£¡Ö¡ÊLA¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤Æ¤«¤é¡Ë´ñÌ¯¤ÊÌ´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹Èà½÷¤Ï¡¢»þÂå¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ê¤¬¤é¤â25ºÍ¤È¤¤¤¦Åù¿ÈÂç¤Î¼ã¼Ô¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¸µ¥«¥ì¤¬»ä¤ÎÌ¾Á°¤Î´ÇÈÄ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤¹¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£LA¤È¤¤¤¦³¹¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿²»³Ú¤¿¤Á¤ËºÌ¤é¤ì¤¿1»þ´ÖÈ¾¤Ï¡¢ËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ë»þ´Ö¤òËº¤ì¤µ¤»¡¢Ëë¤¬ÊÄ¤¸¤ë¤ÈÌ´¤«¤é³Ð¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¼ä¤·¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥ë¸ø±é¤ÏºòÇ¯Ëö¤«¤é¥é¥¤¥Ö¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤·¤Æ¤âÀä»¿ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤¢¤Î¶Ê¤ä¤³¤Î¶Ê¤ËÁÛ¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¤¤¤¦°¦¤Îµ¨Àá¤Ë¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¤«¤é¤Î°¦¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡¢¤¤Ã¤ÈÆÃÊÌ¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£¤¼¤Ò¤È¤â·à¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
±Ç²è¡Ø¥ì¥¤¥ô¥§¥¤¡§A NIGHT AT THE SYMPHONY: HOLLYWOOD BOWL¡Ù
2025Ç¯2·î11Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¤è¤ê1½µ´Ö¸ÂÄê¾å±Ç
´ÆÆÄ¡§¥µ¥à¡¦¥ì¥ó¥Á
ÇÛµë¡§¥«¥ë¥Á¥ã¥ô¥£¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò
¡Ú¸ø³«·à¾ì¡Û
¡ÊÅìµþ¡ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüËÜ¶¶
¡ÊÂçºå¡ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÇßÅÄ
¡ÊµþÅÔ¡ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥º Æó¾ò
¡ÊËÌ³¤Æ»¡ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤¹¤¹¤¤Î
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§culture-ville.jp/laufey
¡ØA Night At The Symphony: Hollywood Bowl¡Ù
ºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ¡§https://LaufeyJP.lnk.to/ANightAtTheSymphonyHollywoodBowlRS