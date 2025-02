ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を応全力で応援していきます。

1月の特別コーチは、現役弁護士芸人「こたけ正義感」さんが担当。1月31日(金)の放送では、受験本番直前に気を付けていたことなどについて語りました。

(左から)こもり校長、こたけ正義感さん、アンジー教頭

こもり校長:2月は私立大学の一般入試がいよいよ本格化する時期ですが。こたけ先生:確かにそうですね。こもり校長:受験生はここから本番になっていくんですか?こたけ先生:大学入学共通テスト(2025年1月18日、19日)もありましたけど、ここからが本当の試験の始まりって感じです。こもり校長:共通テストは自分の出来・不出来みたいなところが如実に出ますが、ここからは合否が出ると考えると……こたけ先生:そうですね。実際キャンパスに行って試験受けたりとかもありますからね。こもり校長:かなり緊張感が出てくる時期かなと思います。こたけ正義感先生は(受験生当時の)本番直前の時期はどのように過ごしていました?こたけ先生:さすがに緊張する時期だと思いますが、毎回言ってますけど、結局は“とにかく風邪ひかない”ってことが、この時期は本当に一番大事かもしれない。アンジー教頭:うん、体調管理!こもり校長:しかも、今は特にインフルエンザ(にかかってしまう人)などが多いですからね。我々の時代からプラスして、今はコロナもありますから。こたけ先生:そうですね。やっぱこの時期は焦って夜中まで時間かけて勉強してしまうことも思いますが、あまり無理せずに、っていうのも同時に思いながら体調管理をしっかりしてください!



1月31日(金)放送分より

聴取期限 2月8日(土)AM 4:59 まで

※放送エリア外の方は、プレミアム会員の登録でご利用いただけます。

