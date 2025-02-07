¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¡Ä¡×¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤Ë4Ç¯9¤«·î¤Î¶Øîþ·º
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¸ýºÂ¤«¤é¤ª¤è¤½26²¯±ß¤òÉÔÀµ¤ËÁ÷¶â¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï6Æü¡¢¿å¸¶Èï¹ð¤Ë4Ç¯9¤«·î¤Î¶Øîþ·º¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿å¸¶Èï¹ð¤Ï6Æü¡¢Ë¡Äî¤Ç¼«¤é¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¤é¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀµÅö²½¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ»ä¤Ï¤¹¤Ç¤ËÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¤¤¡£²ÈÂ²¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È±Ñ¸ì¤ÇÃ¸¡¹¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÈ½»ö¤Ï¿å¸¶Èï¹ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶Øîþ4Ç¯9¤«·î¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Ø¤ÎÇå½þ¶â¤È¤·¤Æ¤ª¤è¤½1700Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½26²¯±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿å¸¶Èï¹ð¤Ï¤½¤ÎºÝ¤â¡¢ºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°Á°¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÎÌ·º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸¡»¡¤Îµá·ºÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÄÄî¸å¡¢¸¡»¡¤Ï¡ÖÈÈ¹Ô¤Î¿¼¹ï¤µ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÈï³²¼Ô¤Ç¡¢¿å¸¶Èï¹ð¤Î¹Ô°Ù¤ÏÃÑÃÎ¤é¤º¤Ç¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿å¸¶Èï¹ð¤Ï¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Åö¶É¤ËÍè·î24Æü¤Þ¤Ç¤Ë½ÐÆ¬¤·¡¢·º¤ËÉþ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£