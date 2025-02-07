¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û¼ÂÎÏÇìÃç¡¢·ãÀïÉ¬»ê¤Î½÷»Ò·è¾¡T¡ª8Æü¤Ë¥í¥³VSËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¡¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï9Æü·è¾¡¤Ø
¡¡¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âè6Æü¡Ê2025Ç¯2·î7Æü¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI¡Ë
¡¡½÷»Ò¤Î2¼¡¥ê¡¼¥°¤¬½ªÎ»¤·¡¢1°Ì¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬9Æü¤Î·è¾¡¤Ø¡¢2°Ì¤ÎËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤È3°Ì¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬8Æü¤Ë½à·è¾¡¤òÀï¤¦¡£
¡¡¤³¤Î3¥Á¡¼¥à¤Ï2¼¡¥ê¡¼¥°ÄÌ»»4¾¡1ÇÔ¤ÇÊÂ¤Ó¡¢3¥Á¡¼¥à´Ö¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤â1¾¡1ÇÔ¤Î¸ÞÊ¬¡£ÆüËÜ°ì¤ò·ü¤±¤¿Áè¤¤¤Ï¡¢Âç·ãÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤¬Í£°ìµÊ¤·¤¿¹õÀ±¤¬1¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¤ÎËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¡£À¼¤¬¤«¤¹¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥³¤ÎÆ£Âô¸Þ·î¤Ï¡Ö¤Þ¤º»ä¤ÎÀ¼¤¬¤Á¤ã¤ó¤È½Ð¤ë¤³¤È¡×¤ò½à·è¾¡¤Î¥«¥®¤Ëµó¤²¡¢¡Ö¤¤¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ÆºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤Ï¥í¥³Áê¼ê¤ËÏ¢¾¡¤òÁÀ¤¦¡£ÅÄÈªÉ´ÍÕ¤Ï¡Ö½à·è¾¡¤ÇÄ´À°¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤è¤ê¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡×
¡¡·è¾¡¤Ç½à·è¾¡¤Î¾¡¼Ô¤òÂÔ¤Ä¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤ÎµÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ï8Æü¸á¸å6»þ¡¢·è¾¡¤Ï9Æü¸á¸å2»þ30Ê¬¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£