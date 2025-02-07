¹Ä¹¡ÇÕ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»Ä¤·¤¿PFU¤Î¥ëー¥ー¾åÂ¼°ÉºÚ¡£¡ÈÆ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¡É¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Ø¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡×
¡Ö2024-25 ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥êー¥°¡×¤òÀï¤¦½÷»Ò¤ÎPFU¥Ö¥ëー¥¥ã¥Ã¥ÄÀÐÀî¤«¤Û¤¯¤Ïº£½µËö¤Î2·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë～9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥Ûー¥à¤Î¡Ö¤È¤êÌîºÚ¤ß¤½BLUECATS ARENA¡×¡ÊÀÐÀî¡Ë¤ÇÂçºå¥Þー¥ô¥§¥é¥¹¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¡£¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¤Ç¤Ïº£µ¨½éÂÐÀï¤À¤¬¡¢ºòÇ¯Ëö¤ÎÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¹Ä¹¡ÇÕÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ê¤¢¤¤¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¤½¤Î»î¹ç¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤¬¥ëー¥ー¤Î¾åÂ¼°ÉºÚ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È¤Ï3-1¤ÇÂçºåMV¤Î¾¡Íø¤â¥¹¥³¥¢¤ò¸«¤ì¤Ð25-19¡¢25-20¡¢21-25¡¢32-30¤È¡¢ÆÃ¤ËÂè4¥»¥Ã¥È¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¼ê¤Ë´À¤ò¤Ë¤®¤ë¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹Ä¹¡ÇÕ¤Î½à¡¹·è¾¡¡£»î¹ç¸å¡¢¾åÂ¼¤Ï¡ÖÄË¤¤!!¡×¤ÈÃ²¤¤Ê¤¬¤é¥·¥åー¥º¤òÃ¦¤°¤È¡¢ÎÞÌÜ¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ö¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤³¤ì!!¡¡Â¤ÎÎ¢¤ÎÈé¤¬¤à¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥·ー¥Ö¤Ç²£¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¤«¤Í!?¡×
¡¡¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÞú¤à¤Û¤É¤Î½Ð·ì¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£³Î¤«¤Ë¡¢ÂçºåMV¤ÎÂ¿ÊýÌÌ¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¹¶·â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾åÂ¼¤Ï¸å±Ò¤Ç·üÌ¿¤Ë¥Ç¥£¥°¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¹¤±¤Ð¡¢¥×¥ìーÃæ¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Î¥¬¥Ã¥Ä¤ò¸«¤»¤¿ÍýÍ³¤Ï¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÉé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤µ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÖºòÆü¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤ÎÆ±´ü¤ä²ÈÂ²¤â¸«¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤³¤È¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¤¿¤«¤Ö¤Ã¤¿¤Î¤â¤½¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¡£¼Â¤ÏÁê¼ê¥³ー¥È¤Ë¡¢Êì¹»¤Î¶âÍö²ñÃæ³Ø¹»¡¦¹â¹»¡ÊÂçºå¡Ë¤ÎÀèÇÚ¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤Î´é¤Ö¤ì¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤ÎÎÓ¶×Æà¤ÈÀ¾ÀîÍ´î¡¢¥ê¥Ù¥í¤ÎÀ¾ºê°¦ºÚ¡¢¤½¤·¤ÆÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÇÅêÆþ¤µ¤ì¤¿µÜÉô°¦²êÀ¤¡£»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï4Ì¾¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¤Ï¤µ¤ó¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¾åÂ¼¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿Áê¼ê¤ÏµÜÉô¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÆ±¤¸¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Ç¡¢³ØÇ¯¤³¤½Èï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬Ãæ³Ø¡¦¹â¹»¤ÈÆ±¤¸¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿Ê¤ß¡¢¤È¤â¤Ë¥Áー¥à¤Ç¤Ï¥¨ー¥¹¤òÌ³¤á¤¿¡£¥Ïー¥Õ¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤â¤¢¤ê¡¢³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¾åÂ¼¤Ï¾ï¤ËÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤ËµÜÉô¤ÎÌ¾Á°¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡ÖÎý½¬»î¹ç¤âJT¡ÊÅö»þ¡¿ÂçºåMV¡Ë¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡ÊµÜÉô¡Ë°¦²êÀ¤¤µ¤ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥²ー¥à¤ÇÁê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡Ç°´ê¤ÎÂÐÀï¤¬¼Â¸½¤·¤¿¹Ä¹¡ÇÕ¤Î½à¡¹·è¾¡¡¢¤Þ¤º¤ÏÆóËçÂØ¤¨¤Î¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥³ー¥È¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿µÜÉô¤Î»Ñ¤Ë¡¢¾åÂ¼¤Ï¡Ö¤¤¿¡¢¤¤¿¡¢¤¤¿!!¡×¤È¶»¤òÍÙ¤é¤»¤¿¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¾åÂ¼¤¬¥ì¥Õ¥ÈÂ¦¤ÇµÜÉô¤¬¥é¥¤¥ÈÂ¦¡¢¤È¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤³¤Ç¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾åÂ¼¡£»î¹çÃæ¤Ï¡¢µÜÉô¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò¹¶Î¬¤·¡¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤¤ë¥·ー¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¾åÂ¼¤Ï¡Ö¤Þ¤¡～¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£ÆÀ°Õ¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ï¸¬µõ¤Ë¡ÖµÕ¤Ë¤ä¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤à¤À¤±¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¾åÂ¼¤Î¹ëÂÇ¤Ï¶¯Îõ¤À¤Ã¤¿¡£¶âÍö²ñÃæ¹â»þÂå¤«¤é¡¢¤Þ¤¿¥¢¥ó¥Àー¥¨¥¤¥¸¥«¥Æ¥´¥êーÆüËÜÂåÉ½¤Ç»²²Ã¤·¤¿¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¤âÌÔ°Ò¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤À¤±¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥êー¥°¶þ»Ø¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥ëー¥ー¤Ç¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤ÆPFU¼«ÂÎ¡¢¥¥åー¥Ð¤Ë¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Ä¥Ð¥ë¥Ç¥¹¡¦¥á¥êー¥µ¤äSV¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥àMVP¤ÎÀîÅºÈþÍ¥¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂç·§µªÌ¯¤äÀî粼ÎëÆà¤éºÍÇ½Ë¤«¤Ê¥¨ー¥¹¥¢¥¿¥Ã¥«ー¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥·ー¥º¥ó½øÈ×¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¡Ö»î¹ç¤ò¥Õ¥ë¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¤Î¤Ï¹Ä¹¡ÇÕ¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾åÂ¼¡£¤½¤Î¸½¼Â¤È¤Ï¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö°ì»î¹ç°ì»î¹ç¡¢À®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¹Ä¹¡ÇÕ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂç²ñ½øÈ×¤Ï¡Ö½Ì¤³¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ã¥È¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¿¤Ó¿¤Ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÂçºåMVÀï¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£°Ê¹ß¤â¡¢¥³ー¥È¤ËÎ©¤Æ¤Ð¹â¤¤¥¢¥¿¥Ã¥¯·èÄêÎ¨¤ò»Ä¤¹¤Ê¤É¡¢¥¨ー¥¹¤ÎÊÒÎÚ¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÂçºåMV¤È¤ÎÂÐÀïµ¡²ñ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ºÆ¤ÓÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡¢Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤È¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¾ìÌÌ¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Öº£Æü¤ÏÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥êー¥°¤ÇÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¹Ä¹¡ÇÕ¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿°Õµ¤¹þ¤ß¤òÆ®»Ö¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¤¤¤¶――¡£