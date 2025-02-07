¾®äØÀéË¡¡¸åÇÚ·Ý¿Íà°ãË¡¥«¥¸¥Îµ¿ÏÇá¤Ç»ä¸«¡Ö¤³¤Î»Ò¤é¤À¤±¥¢¥«¥ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¾®äØÀéË¤¬£·Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½Ü´¶£Ì£É£Ö£Å¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£µÈËÜ¶½¶È¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¡×¤Ç³èÆ°¼«½Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Ï£µÆü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°ìÉô¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³èÆ°¼«½Í¤òÈ¯É½¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌ¾Á°¤ÏÌÀ¤«¤µ¤º¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸½ºß¡¢³°ÉôÊÛ¸î»Î¤ò¸ò¤¨¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤òÄ´ººÃæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°ãË¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤ÇÅÒÇî¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬¡Ö¥À¥¤¥¿¥¯¡×¤ÎµÈËÜÂç¤È¡Ö£¹ÈÖ³¹¥ì¥È¥í¡×¤Î¤Ê¤«¤à¤é¡ú¤·¤å¤ó¤òÇ¤°Õ¤Ç»ö¾ðÄ°¼è¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®äØ¤ÏÌ¾Á°¤¬½Ð¤¿Âç¤È¤Ê¤«¤à¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÊ¬¤«¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²¿¤«½èÊ¬¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é½Í¡¹¤È¤½¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ËÍ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ï¡¢¤¢¤Î»Ò¤é£²¿Í¤Ï¤ª¤â¤í¤¤¤·¡¢¤¨¤¨»Ò¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¡¢»ÄÇ°¤ä¤Ê¡¢¤³¤ì¤«¤éÇä¤ì¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Þ¤º»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç£Ã£Í¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤·¡Ö¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤È¤«¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â½èÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤¢¸À¤¨¤Ð¡¢¤É¤Ã¤«¤Î¤ªÅ¹¤Ç¡Ø¤³¤ìÇä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡Ø¤Û¤ÊÇã¤ª¤«¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤ì¥¢¥«¥ó¤ä¤Ä¤ä¤Ê¤¤¤«¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¡£¤½¤ì¤ÏÇ§¼±ÉÔÂ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤¿¤Û¤¦¡¢¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£Ã£Í¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤âÊ»¤»¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡££Ã£Í¤ä¤Ã¤¿¤ê´«¤á¤ë¤Û¤¦¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¡¢£Ó£Î£Ó¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÊú¤¹ç¤ï¤»¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë²þ¤á¤ÆÁ°½Ð¤Î£²¿Í¤Ï°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤·¡¢½èÊ¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤Î»Ò¤é¤À¤±¤¬¥¢¥«¥ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Çä¤Ã¤Æ¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¥¢¥×¥ê¤È¤«¤¬ÉáÄÌ¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤¿¾õÂÖ¡¢¤½¤ì¤¬£Ã£Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤ò´«¤á¤ë¿Í¤â¥Í¥Ã¥È¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤âÊ»¤»¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£