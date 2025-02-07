¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿°ÛÀ¤³¦¾¤´RPG¡ª¥á¥Ó¥¦¥¹¡ÖMonochrome Echoes - white -¡×
¥á¥Ó¥¦¥¹¤Ï¡¢¡ÖQUESTER¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î³«È¯¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥àÀ©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¥µ¥¦¥¶¥ó¥É¥²¡¼¥à¥º¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤¤¡¢Steam¤Ç¡¢ºÇ¿·ºî¡ÖMonochrome Echoes - white -(¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¥¨¥³¡¼¥º¡¡¥Û¥ï¥¤¥È)¡×¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥¢¥¯¥»¥¹¤ò2025Ç¯2·î²¼½Ü¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ó¥¦¥¹¡ÖMonochrome Echoes - white -¡×
ÂÐ±þ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡§Steam(WindowsPC)
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§°ÛÀ¤³¦¾¤´RPG
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1¿Í
¥¢¡¼¥ê¡¼¥¢¥¯¥»¥¹³«»Ï¡§2025Ç¯2·î²¼½Ü
¥á¥Ó¥¦¥¹¤Ï¡¢¡ÖQUESTER¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î³«È¯¤ÇÌ¾¤òÃÚ¤»¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥²¡¼¥àÀ©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¥µ¥¦¥¶¥ó¥É¥²¡¼¥à¥º¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò¹Ô¤¤¡¢Steam¤Ç¡¢ºÇ¿·ºî¡ÖMonochrome Echoes - white -(¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¥¨¥³¡¼¥º¡¡¥Û¥ï¥¤¥È)¡×¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥¢¥¯¥»¥¹¤ò2025Ç¯2·î²¼½Ü¤«¤é³«»Ï¡£
¡ÖMonochrome Echoes - white -¡×¤Ï¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡ÖQUESTER¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë°ú¤Â³¤²ÃÆ£¥Ò¥í¥Î¥ê»á¤¬Ã´Åö¡¢RPG¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ï¥Ã¥¯¥¢¥ó¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡¢¥¥ã¥é¥Ó¥ë¥É¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡ÖQUESTER¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë°ú¤Â³¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï·¬¸¶ÉÒÆ»»á¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥²¡¼¥àÀâÌÀ
°ÛÀ¤³¦¾¤´RPG¡Ø¥â¥Î¥¯¥í¡¼¥à¡¦¥¨¥³¡¼¥º¡Ù
¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²ÃÆ£¥Ò¥í¥Î¥ê
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§·¬¸¶ÉÒÆ»(¥µ¥¦¥¶¥ó¥É¥²¡¼¥à¥º)
¡¦¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥Ï¥¯¥¹¥éRPG¡ØQUESTER¡Ù¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¶¯²½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿°ÛÀ¤³¦¾¤´RPG¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ï¥Ã¥¯¥¢¥ó¥É¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤ËÆÃ²½¤·¡¢Ãµº÷¤È°éÀ®¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥²¡¼¥à¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¯¥é¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¤ä¥¹¥¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¿·Í×ÁÇ¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¿·¤·¤¤¥Ï¥¯¥¹¥éRPG¤Ç¤¹¡£
¢£À¤³¦´Ñ
·õ¤ÈËâË¡¤¬ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡ÖÇò¡×¤È¡Ö¹õ¡×¤À¤±¤ÎÀ¤³¦¡£
¸ÅÂåÄë¹ñ»þÂå¡¢¾¤´¤µ¤ì¤¿°ÛÀ¤³¦¤Î¡ÖÍ¦¼Ô¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆËâ²¦¤ÏÉõ°õ¤µ¤ì¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Éõ°õ¤Ï´°Á´¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢200Ç¯¤´¤È¤ËºÆÉõ°õ¤¬É¬Í×¡£
¤½¤ì¤ò»Ê¤ë¡ÖÉõ°õ¤Î°ìÂ²¡×¤Ï¡¢Äê´üÅª¤ËÍ¦¼Ô¤ò¾¤´¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ´öÅÙÌÜ¤«¤ÎºÆÉõ°õ¤Î¤È¤¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¤¬°ÛÀ¤³¦¤«¤é¾¤´¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏËâ²¦¤¬Ì²¤ë¡Ö°äÀ×·²Åç¡×¤Ç¤Î¡¢ËÁ¸±¤ÎÊª¸ì¡£
¢£¤É¤ó¤Ê¥²¡¼¥à¤Ê¤Î¡©
¡¦¥é¥ó¥À¥à¤Î³¤¤ò±Ë¤®¤Ä¤ÄÃµº÷¤ÈÀïÆ®¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Ó¥ë¥É¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¥Ï¥¯¥¹¥éRPG¡ª
¡¦¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡ÖQUESTER¡×¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¿§¡¹¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ª
(¥ì¥¤¥ä¡¼¥¿¡¼¥ó¥Ð¥È¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥¯¥é¥¹¥Á¥§¥ó¥¸¤ä¥¹¥¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡¢¾Þ¶â¼ó¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó)
¡¦°äÀ×·²ÅçÍ£°ì¤Î³¹¤Ç¡¢È¯¸«Í×ÁÇËþºÜ¤Î¤¦¤ì¤·¤Ï¤º¤«¤·ËÁ¸±¼ÔÀ¸³è¡ª
¡¦¤Á¤ß¤Á¤ßÃµº÷¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥Ã¥×¤¬³«Âó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯³Ú¤·¤µ¡ª
¡¦¥é¥ó¥À¥à¤ËÈ¯¸«¤¹¤ë¸ÄÀÅª¤ÊÉðÁõÉÊ¤Ë¤Ï¥¹¥¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÀï½ÑÀ¡ª
¡¦¹¥¤ß¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÁª¤ó¤ÇËÁ¸±¤Ç¤¤ë¡ª(¥¢¡¼¥ê¡¼¥¢¥¯¥»¥¹ÈÇ¤Ç¤Ï2¥Ñ¡¼¥Æ¥£)
(C) ²ÃÆ£¥Ò¥í¥Î¥ê , Thousand Games
(C) Thousand Games
(C) Published by mebius.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿°ÛÀ¤³¦¾¤´RPG¡ª¥á¥Ó¥¦¥¹¡ÖMonochrome Echoes - white -¡× appeared first on Dtimes.