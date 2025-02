グルックが展開する日本のアクセサリーブランド「GLUCK」は、バレンタインシーズン限定の新商品、ネックレスとリングを販売中です。

GLUCK「ネックレス・リング」

グルックが展開する日本のアクセサリーブランド「GLUCK」は、バレンタインシーズン限定の新商品、ネックレスとリングを販売中。

わくわくするこのシーズンにふさわしいデザインに仕上がっており、大切な人への感謝と情熱を表する最高のアイテムです。

■新商品紹介

Lumine ring necklace(ネックレス)

二つのリングが寄り添うようにデザインされたこのネックレスは、特別な絆や深い思いを象徴する一品です。

ミニマルで洗練された輝きが胸元を優しく彩り、カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルにマッチします。

上質なサージカルステンレススチールを使用しているため、肌に優しく、長時間の着用でも安心。

大切な人へのギフトにもぴったりのアイテムです。

Gemini ring(リング)

指先にさりげない華やかさを添える繊細なツイストデザインが魅力のリング。

細部にこだわった繊細なラインが手元を美しく彩り、女性らしさを引き立てます。

軽やかなデザインは一つでも重ね付けでも楽しめ、どんなコーディネートにもマッチ。

■バレンタインシーズン特集ページ開設

このシーズにあわせ、GLUCKは特別なバレンタインシーズン特集ページを開設しました。

ペアアクセサリーやギフトに最適な商品をピックアップし、バレンタインの情報が一目でわかる便利なページとなっています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post カジュアルからフォーマルまで幅広いスタイルにマッチ!GLUCK「ネックレス・リング」 appeared first on Dtimes.