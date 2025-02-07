¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡ÛIT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È»°¾åÍÎ¤µ¤ó ¡É¹³¤¬¤óºÞ¼Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÉûºîÍÑ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡É Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¤â ¡É2½µ´Ö¶¯¤ÇÂà±¡¤Ø¡É
Àè·î21Æü¤ËÇÙ¤È¿ÕÂ¡¤¬¤¬¤ó¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢IT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»°¾åÍÎ¤µ¤ó¤¬¡¢¼£ÎÅ¤Î¾õ¶·¤ò¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡ÛIT¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È»°¾åÍÎ¤µ¤ó ¡É¹³¤¬¤óºÞ¼Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÉûºîÍÑ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡É Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¤â ¡É2½µ´Ö¶¯¤ÇÂà±¡¤Ø¡É
»°¾å¤µ¤ó¤ÏÉÂ±¡¤ÎÄí±à¤«¤é¼«»£¤ê¤ÇÅÐ¾ì¡£ ¡É¹³¤¬¤óºÞ¤ò¼Í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¿§¤ó¤Ê¼£ÎÅ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÉûºîÍÑ¤¬½Ð¤Ê¤¤¡É ¤È¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤¿Ä´»Ò¤Ç¸ì¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¿ÕÂ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï ¡É12·î27Æü¤Ë±¦¤Î¿ÕÂ¡¤ò´Ý¤´¤È¼è¤ë¤È¤¤¤¦¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡É ¡É¿ÕÂ¡¤È¼ðáç¤ÎÉôÊ¬¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¡£¼ðáç¤Ï4cm¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£·ë¹½¤Ç¤«¤¤¤è¤Í¡É ¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ ¡ÉÄÉ²Ã¤Î¹³¤¬¤óºÞ¤Î¼£ÎÅ¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡É ¤ÈÃ´Åö°å¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ ¡É·ü°Æ¤À¤Ã¤¿2¤Ä¤Î¤¬¤ó¤Î¤¦¤Á¡¢1¤Ä¤ÏÀÚ¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ëµ¤³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÇÙ¤¬¤ó¤Î¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¡É ¤È¡¢¥Æ¥¥Ñ¥¤È¼«¿È¤Î¾õ¶·¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë»°¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Ø¤Î¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¡£À¸Íý¿©±ö¿å¤ËÅÇ¤µ¤»ß¤á¤ÎÌôºÞ¤òº®¤¼¤¿¤â¤Î¤È¡¢¡Ö¥í¥¼¥¦¥¹¡×¤È¤¤¤¦¹³¤¬¤óºÞ¤òÂ³¤±¤ÆÅÀÅ©¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¤Ï ¡É¼ã´³·ì±Õ¤¬Çö¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É ¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß ¡É¿åÀ©¸Â¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£²ó¤Ç2²óÌÜ¤È¤¤¤¦¹³¤¬¤óºÞÅêÍ¿¤Ç¤âÉûºîÍÑ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»°¾å¤µ¤ó¤Ï ¡ÉÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡¢¸ú¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡É ¤ÈÃ´Åö°å¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ ¡ÉÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡É ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ»°¾å¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤Ë°ú¤«¤ì¤¿¥Þ¡¼¥«¡¼Àþ¤ò¾Ò²ð¤·¤ÆÊü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¡£ ¡Éº¸Â¦¤¬¼ðáç¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢¿¿¤óÃæ¤Î¤È¤³¤í¤¬¥ê¥ó¥ÑÀá¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢¤³¤³¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡É ¡ÉËèÆü10Ê¬´Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Î¡¢Èó¾ï¤ËÃ±½ã¤Ê¤â¤Î¡É ¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ5²óÌÜ½ªÎ»¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢Ã´Åö°å¤«¤é¤Ï ¡ÉÍ½ÁÛ¤è¤ê¤âÁá¤¯¤³¤Î¼ðáç¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É ¤È¤Î½ê¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ÉûºîÍÑ¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ¡¢º£¸å¤ÏÊü¼ÍÀþ¤Î½ÐÎÏ¤ò¼å¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ ¡ÉÈó¾ï¤Ë¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡É ¤È»°¾å¤µ¤ó¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¾å¤µ¤ó¤Ï ¡É¾å¼ê¤¯¤¹¤ì¤Ð2½µ´Ö¤Á¤ç¤¤¡¢2½µ´Ö¶¯¤ÇÂà±¡¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡É ¤È¡¢°Õµ¤¸®¹·¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û