¥°¥é¥ß¡¼¿·¿Í¾Þ¡¦¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¦¥í¡¼¥ó¤Î¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬ÇÈÌæ¡ÖÀ¸³è¤Ç¤¤ëÄÂ¶â¤È·ò¹¯´ÉÍý¤ò¡×
¡¡£²Æü¤ÎÂè£¶£·²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÊÆ¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¦¥í¡¼¥ó¡Ê£²£¶¡Ë¤Î¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¾Þ¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é²¿É´Ëü¥É¥ë¤â¤ÎÍø±×¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¤È²»³Ú¶È³¦¤Ë¡¢¼ã¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¸³è¤Ç¤¤ëÄÂ¶â¤È·ò¹¯´ÉÍý¤òµá¤á¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥ó¤ÏÌ¤À®Ç¯¤Ç¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤È·ÀÌó¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¡¢·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¿¦Îò¤¬¥¼¥í¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¥³¥í¥Ê²á¤Ç»Å»ö¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¢¡¼¥È¤Ë¤¢¤ì¤Û¤ÉÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢À©ÅÙ¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤È´¶¤¸¡¢°åÎÅ¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¿Í´ÖÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÂÇ¤Á¤Î¤á¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òµ®½Å¤Ê½¾¶È°÷¤È¤·¤Æ°·¤¤¡¢À¸³è¤Ç¤¤ëÄÂ¶â¤È·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÈÊÝ¸î¤òÍ¿¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï³å¤µ¤¤¤òÍá¤Ó¡¢²ñ¾ì¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÎÞ¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÊÆ²»³Ú¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥é¥Ö¥Ï¥ó»á¤Ï£¶Æü¡¢ÊÆ»ï¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤Î¥³¥é¥à¤Ç¡¢²»³Ú¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Ë¤³¤¦¤·¤¿´ðËÜÅª¤ÊÊÝ¾Ú¤òÄó¶¡¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¥í¡¼¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÌ¤½Ï¤ÇÌµÃÎ²á¤®¤ë¡×¤È¤³¤²¼¤í¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢ÊÆ¿Íµ¤¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Û¡¼¥ë¥¸¡¼¡Ê£³£°¡Ë¤¬¤¹¤°¤ËÈ¿È¯¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¶È³¦¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¾å°Ì¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤Î·Ð¸³¤¬Á´¤Æ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¦ÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÁ°Ê§¤¤¶â¤Ï¡ÖÀ¸Â¸¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÅê»ñ¥²¡¼¥à¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤Î·Ý½Ñ¤ÇÍø±×¤òÆÀ¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï·Ý½ÑºîÉÊ¤òÁÏºî¤¹¤ë¤Î¤Ë½½Ê¬¤Ê°Â¿´´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë´ðËÜÅª¤ÊÀ¸³è¼êÃÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¥í¡¼¥ó¤ÎÈ¯¸À¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥ó¤Î¼çÄ¥¤Ïº£¸å¡¢¶È³¦¤ò´¬¤¹þ¤ó¤ÇÏÀµÄ¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£