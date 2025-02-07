1月の月間最優秀新人賞にスパーズのキャッスル、ヒートのウェアが選出

2月5日（現地時間4日、日付は以下同）。NBAは2025年1月の月間最優秀新人賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはサンアントニオ・スパーズのステフォン・キャッスル、イースタン・カンファレンスではマイアミ・ヒートのケレル・ウェアが選ばれた。

2024年のドラフト1巡目4位でスパーズ入りした20歳のガードは、期間中に12試合（うち10試合で先発）に出場し、ルーキートップの平均14.9得点に加えて3.1リバウンド3.6アシストをマーク。

一方、昨年のドラフト1巡目15位でヒートから指名された20歳のセンターは、1月に平均13.0得点6.9リバウンド1.38ブロックにフィールドゴール成功率56.5パーセント、3ポイントシュート成功率44.7パーセントを残した。

7日を終えた時点で、キャッスルが所属するスパーズはウェスト12位の22勝26敗、ウェアがプレーするヒートはイースト6位の25勝24敗を残している。1月の月間最優秀新人賞の候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025年1月の月間最優秀新人賞候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



アイザイア・コリアー（ジャズ）



ライアン・ダン（サンズ）



ジェイレン・ウェルズ（グリズリーズ）

・イースタン・カンファレンス



トリスタン・ダ・シルバ（マジック）



ザカリー・リザシェイ（ホークス）



アレックス・サー（ウィザーズ）

【動画】1月にキャッスルが見せた好プレー集はこちら！





