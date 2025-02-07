1月の月間最優秀新人賞にスパーズのキャッスル、ヒートのウェアが選出
2月5日（現地時間4日、日付は以下同）。NBAは2025年1月の月間最優秀新人賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからはサンアントニオ・スパーズのステフォン・キャッスル、イースタン・カンファレンスではマイアミ・ヒートのケレル・ウェアが選ばれた。
The @Kia NBA Rookies of the Month for January! #KiaROTM
West: Stephon Castle (@spurs)
East: Kel'el Ware (@MiamiHEAT) pic.twitter.com/EniV89Cp5o
- NBA (@NBA) February 4, 2025
2024年のドラフト1巡目4位でスパーズ入りした20歳のガードは、期間中に12試合（うち10試合で先発）に出場し、ルーキートップの平均14.9得点に加えて3.1リバウンド3.6アシストをマーク。
一方、昨年のドラフト1巡目15位でヒートから指名された20歳のセンターは、1月に平均13.0得点6.9リバウンド1.38ブロックにフィールドゴール成功率56.5パーセント、3ポイントシュート成功率44.7パーセントを残した。
7日を終えた時点で、キャッスルが所属するスパーズはウェスト12位の22勝26敗、ウェアがプレーするヒートはイースト6位の25勝24敗を残している。1月の月間最優秀新人賞の候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。
◆■2025年1月の月間最優秀新人賞候補に挙がった選手たち
・ウェスタン・カンファレンス
アイザイア・コリアー（ジャズ）
ライアン・ダン（サンズ）
ジェイレン・ウェルズ（グリズリーズ）
・イースタン・カンファレンス
トリスタン・ダ・シルバ（マジック）
ザカリー・リザシェイ（ホークス）
アレックス・サー（ウィザーズ）
【動画】1月にキャッスルが見せた好プレー集はこちら！