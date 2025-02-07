¡ÚºÇ¿·¡Û¡ÈºÇ¶¯´¨ÇÈ¡É¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¡ANA¡¦JAL±¿¹Ò¾ðÊó ·×70ÊØ¤¬·ç¹Ò¡¡7Æü¸á¸å4»þ¸½ºß
º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯¤Î´¨ÇÈ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¶õ¤ÎÊØ¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´Æü¶õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦ÉÙ»³¶õ¹Á¤äÄ»¼è¶õ¹Á¤Ê¤É¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë48ÊØ¤Î·ç¹Ò¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤è¤½3700¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤âÀÐÀî¸©¤Î¾®¾¾¶õ¹Á¤Ê¤É¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë22ÊØ¤Î·ç¹Ò¤ò·è¤á¡¢¤ª¤è¤½1400¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á´Æü¶õ¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°ìÉô¤ÎÊØ¤Ç·ç¹Ò¤ò¤¹¤Ç¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢±Æ¶Á¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¹Ò¶õ³Æ¼Ò¤Ï¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤ÇºÇ¿·¤Î±¿¹Ò¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÜÆ°¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£