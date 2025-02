お城をイメージした大型のエア遊具！奈良わんぱくランド はしゃきっズ

「天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル」は、親子で遊ぶ!屋内型巨大エア遊具テーマパーク「奈良わんぱくランド はしゃきっズ」を2025年3月15日(土)にリニューアルオープンします。

奈良わんぱくランド はしゃきっズ

営業時間:平日 12:00〜20:00、土日祝 10:00〜20:00

※2025年3月3日(月)〜14日(金)まで、はしゃきっズのみ休業

入場料金:<はしゃきっズのみ利用の場合>※価格はすべて税込

◇2時間パス:1,300円(延長1時間毎 700円加算)

<奈良健康ランドとセットで利用の場合>

◇1DAYパス:770円(別途、奈良健康ランド入館料)

注意事項:※0歳無料(母子手帳・健康保険証など、要提示)

※ご入場には、お子様(0歳〜小学6年生)に、

保護者様(保護者=親権者もしくは20歳以上の方)の同伴が必要。

大人のみ、お子様のみの入場及び、滞在は出来ません。

「天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル」は、親子で遊ぶ!屋内型巨大エア遊具テーマパーク「奈良わんぱくランド はしゃきっズ」を2025年3月15日(土)にリニューアルオープン。

今回のテーマは「探検!フロロキャッスル」

お城をイメージした大型のエア遊具には、高低差4m以上の巨大スライダーや恐竜さんのいるボールプールなど、楽しい要素が盛りだくさんです。

はしゃきっズステージ

ドリンクバー(利用者無料)

奈良健康ランド 奈良プラザホテル外観

