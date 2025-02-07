ºæÀµ¾Ï¡¡°¦Ì¼¡¦¾®½Õ¤¬3ÂåÌÜ¡Èºæ¡É¤ò·Ñ¤¤¤À¥ï¥±¤Ë´¶Ã²¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤È¤Ï¡Ä¡×Ä«¥É¥é¤ÇÃíÌÜ½÷Í¥¤Ë
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºæÀµ¾Ï¡Ê78¡Ë¤È°¦Ì¼¤Ç½÷Í¥¤Îºæ¾®½Õ¡Ê30¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð±é¡£3ÂåÌÜ¡Èºæ¡ÉÀ«¤ò·Ñ¤¤¤ÀÌ¼¤Î·è°Õ¤Ë¡¢ºæ¤¬¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ºæ¤È¸µºÊ¡¦²¬ÅÄÈþÎ¤¤È¤Î´Ö¤Ë94Ç¯¡¢¼¡½÷¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾®½Õ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¾®½Õ¤ÎÁÄÉã¤Çºæ¤ÎÉã¤Ï´î·àÌò¼Ô¤Îºæ½ÙÆó¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯54¡Ë¡£Ì¾»ú¤Ï·ÝÌ¾¤À¤¬¡¢¾®½Õ¤¬¡È3ÂåÌÜ¡É¤È¤·¤Æºæ¤ÎÌ¾¤ò·Ñ¤¤¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤¬¸·¤·¤¤¤³¤È¤ÏÉã¤«¤é¤â¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾®½Õ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸·¤·¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢´ÊÃ±¤Ë¼¤á¤è¤¦¤È»×¤¨¤Ð¼¤á¤é¤ì¤Á¤ã¤¦À¤³¦¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈºæÀ«¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤¹¤ë³Ð¸ç¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öºæ¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ÎÉã¤À¤Ã¤¿¤ê¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¾Á°¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤é¤½¤Î³Ð¸ç¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤ËÉã¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡Á¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌ¼¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£