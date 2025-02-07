【大雪警報】鳥取県・鳥取市北部、鳥取市南部、米子市、倉吉市、岩美町、若桜町などに発表
気象台は、午後4時8分に、大雪警報を鳥取市北部、鳥取市南部、米子市、倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町に発表しました。
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鳥取県では、7日夜遅くから大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■鳥取市南部
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
□大雪警報【発表】
積雪 7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 40cm
■倉吉市
□大雪警報【発表】
積雪 7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■岩美町
□大雪警報【発表】
積雪 7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■若桜町
□大雪警報【発表】
積雪 7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■智頭町
□大雪警報【発表】
積雪 7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■八頭町
□大雪警報【発表】
積雪 7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■三朝町
□大雪警報【発表】
積雪 7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■湯梨浜町
□大雪警報【発表】
積雪 7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
■琴浦町
□大雪警報【発表】
積雪 7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■北栄町
□大雪警報【発表】
積雪 7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
12時間最大降雪量 25cm
■大山町
□大雪警報【発表】
積雪 7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 40cm
・平地
12時間最大降雪量 25cm
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■南部町
□大雪警報【発表】
積雪 7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 40cm
■伯耆町
□大雪警報【発表】
積雪 7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
・山地
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■日南町
□大雪警報【発表】
積雪 7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■日野町
□大雪警報【発表】
積雪 7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
8日にかけて警戒
■江府町
□大雪警報【発表】
積雪 7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
（以後も警戒必要）
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
8日にかけて警戒