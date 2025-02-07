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気象台は、午後4時8分に、大雪警報を鳥取市北部、鳥取市南部、米子市、倉吉市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町、三朝町、湯梨浜町、琴浦町、北栄町、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町、江府町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】鳥取県・鳥取市北部、鳥取市南部、米子市、倉吉市、岩美町、若桜町などに発表

鳥取県では、7日夜遅くから大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鳥取市北部

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■鳥取市南部

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■米子市
□大雪警報【発表】
　積雪　7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　40cm

■倉吉市
□大雪警報【発表】
　積雪　7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■岩美町
□大雪警報【発表】
　積雪　7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■若桜町
□大雪警報【発表】
　積雪　7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■智頭町
□大雪警報【発表】
　積雪　7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■八頭町
□大雪警報【発表】
　積雪　7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■三朝町
□大雪警報【発表】
　積雪　7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■湯梨浜町
□大雪警報【発表】
　積雪　7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

■琴浦町
□大雪警報【発表】
　積雪　7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■北栄町
□大雪警報【発表】
　積雪　7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　12時間最大降雪量　25cm

■大山町
□大雪警報【発表】
　積雪　7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　40cm
・平地
　12時間最大降雪量　25cm

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■南部町
□大雪警報【発表】
　積雪　7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　40cm

■伯耆町
□大雪警報【発表】
　積雪　7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
・山地
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■日南町
□大雪警報【発表】
　積雪　7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■日野町
□大雪警報【発表】
　積雪　7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒

■江府町
□大雪警報【発表】
　積雪　7日夜遅くから8日夕方にかけて警戒
　（以後も警戒必要）
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　8日にかけて警戒