¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÅêµå¤Ë¶ÄÅ·¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤â¤¦²øÊª¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡µð¿Í¤ÎµÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²ÃÃæ¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬£·Æü¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¡£¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¿·½õ¤Ã¿Í¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¡Ö²øÊª¤Ö¤ê¡×¤Ë¶ÃØ³¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¹ÃÈå¤òÁê¼ê¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¸Í¶¿¡£¡Ö¹ÃÈå¤µ¤ó¤Î´¶³Ð¤ÈËÍ¤Î´¶³Ð¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÁ´µåÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£¤³¤ì¤«¤éÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·ÀïÎÏ¤È¤ÎÄ´À°ÆâÍÆ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤ÏÁ°ÃæÆü¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÈÁÈ¤ó¤À±¦ÏÓ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µå³¦¶þ»Ø¤Î¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤¬Åê¤¸¤ë¹äÂ®µå¤Ë¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡Ä¡£¸Í¶¿¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦²øÊª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤´¤¤²øÊª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Í¡¢Â¿Ê¬Å¬ÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦ËÜÅö¤½¤ì¤°¤é¤¤µå¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤ì¤À¤±³èÌö¤·¤Æ¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ÄÅ·¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¤Í¡¢¤É¤ì¤À¤±²¼¤¬¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ê¤¤µå¤Îµ°Æ»¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢ËÍ¤â½é¤á¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤Î¾×·â¤Ç¤¹¤Í¡£¿ûÌî¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡£¤¹¤´¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£