ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55)。全国の受験生を全力で応援するコーナー「応援部 宣言メイト! supported by カロリーメイト」(毎週金曜 22:07頃〜)では、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)こと“こもり顧問”と、水曜〜金曜を担当するアンジー教頭こと“アンジー副顧問”、さらには月替わりの“特別コーチ”が、受験生を全力で応援していきます。

1月の特別コーチは、現役弁護士芸人「こたけ正義感」さんが担当。1月31日(金)の放送では、共通テストの結果が良好だった生徒(リスナー)と直接電話をつなぎ、大学進学に向けてのアドバイスを送りました。

(左から)こもり校長、こたけ正義感さん、アンジー教頭

アンジー教頭:まずは宣言を聞かせてください!リスナー:共通テストで自己ベストが取れたので、このままの勢いで第1志望の建築学部に合格してみせます!こもり校長:いい流れ! 手応えはあった感じかな?リスナー:(問題を)解いている途中は、解けないところもあってちょっと焦りました。解けなかった問題は一旦飛ばして、解けるところどんどん解いていって、とにかく「自分は落ち着いているぞ」と言い聞かせて取り組みました。こもり校長:(大事なのは)やっぱりそこの平常心をいかに保てるか、ですからね。こたけ先生:これは立派ですよ。受験はメンタルですからね。今の点数だったら、第1志望は目指せる感じなのかな?リスナー:ちょっと足りていないです。2次で挽回していこうかなっていう感じです。こもり校長:そもそも、第1志望に行きたいっていうのはなんでなの?リスナー:高校の文化祭とか運動会で創作物みたいなのをする機会があって、そこで物の構造とか作っていく過程とかを経験して、「ものづくりはいいな」「建築に携わってみたい」という思いが強くなりました。それで、今の第1志望に行きたいっていう思いになりました。オープンキャンパスに2回、高校1年と2年のときに行っています。こたけ先生:しっかりしてるわ。こもり校長:自分が今まで勉強したいと思っていたものが、より深く細かくできるのはここか」と、自分でしっかり調べて、そこに行きたいってことか。じゃあ、合格はしたいな。自己ベストが取れて勢いがついてる状態ってことだけど、何か悩みはあるの?リスナー:共テ(共通テスト)のあとから学校の授業が午前までになって、午後は自由学習みたいな感じなんですけど、午前の自習とか授業とかで集中してきたやつを、午後に引き継ぐのがなかなか難しくて。1回ゾーンに入ればいけるんですけど、食後の眠気とか日頃の疲れみたいなのが出てきちゃって。たまに集中しきれないときがあります。こもり校長:だら〜っとしちゃうってことね。こういう、共通テストを受けてから半月ぐらいの過ごし方は、どういう風にするのがいいんですかね?こたけ先生:たしかに直前って本当に集中しづらいですし、みんなもそうなんですけども。自分の集中しやすい時間帯はわかってるの?リスナー:朝ですかね?こたけ先生:自分が得意な時間帯がどこか把握してるっていうのは、1つの強みになるかもしれない。「この時間は集中できないんだ」と割り切っちゃうのも1つだし、得意なところに集中する方法もある。あとは、“集中できないとき用の勉強”を準備しておくと、すごくいいかも。そんなに集中力を必要としなくてもできる、ちょっと軽めのやつをとにかく進めてみるとかね。こもり校長:何も考えずに書き写すだけのテキストを用意しておく、みたいなことですね。こたけ先生:自分のなかで負担が少ない勉強を用意しておくと、そこから集中のゾーンに入っていって、深い勉強に繋げられるかも。そういうのがいいかもね。こもり校長:今、それこそみんなと同じ時間割で動いているから、午後になると「みんな勉強してるし頑張らなきゃ」って思い込んじゃうんだよね。朝のほうが集中できるなら、そっちに効率がいいことをしたほうがいいに決まってるよね。こたけ先生:軽いやつから、「最初、5分だけ勉強してみよう」みたいな感じの入口がすごくいいかも。人間って、やり出すと集中するから。こもり校長:サウナみたいなね。俺は勉強できないからバカみたいなこと言っちゃうけど、脳筋的な考えでね。やっぱり「最初5分入ろう」と思って入らないと、あの熱いなかにはいられないの。こたけ先生:そうそう。最初の一歩のハードルをできるだけ下げましょう。アンジー教頭:体が慣れてくると、また長い時間行けるもんな。こもり校長:そう! そうしたら、意外と「8分もいけるかもな」みたいな感じになるから。こたけ先生:本当に、まさにそんな感じ。こもり校長:こたけ正義感先生には、受験生にとってかなり大事な“1月の特別コーチ”として受験生を応援してもらいました。担当していかがでしたか?こたけ先生:けっこう緊張感のある1ヵ月ですよね。みんなが頑張っている姿を電話やメールを通して見て、「自分も頑張らなきゃな」とすら思いました。逆に元気を貰ってしまったなっていう感じですね。こもり校長:改めて、この時期を通り越して、乗り越えたからこそ、今のこたけ正義感先生があると言っても間違いではないと思います。やっぱり、当時の自分のことを思い出しました?こたけ先生:思い出しましたよ。自分が将来どうなるかわかんない、どこの学校に行くかわかんないときって、すごく不安ですよね。だけど、やっぱり振り返って、「あのとき頑張ってよかったな」と思える期間にしてほしいですね。こもり校長:最後に、受験生に向けて、改めてメッセージをお願いできますでしょうか?こたけ先生:今はまだしんどい真っ最中ですけども、明けない夜はない。この受験は必ずどこかで終わりますし、笑顔で朝を迎えられるようにね。今だけなんで、あとちょっと頑張ってほしいです!こもり校長:こたけ正義感先生! 1ヵ月間、ありがとうございました!



