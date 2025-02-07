来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇２月１０日



０８：５０ 日・国際収支 経常収支

０８：５０ 日・国際収支 貿易収支

１４：００ 日・景気ウオッチャー調査



◇２月１１日



０８：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数

０９：０１ 英・ＢＲＣ（英小売連合）小売売上高調査

０９：３０ 豪・ＮＡＢ（ナショナルオーストラリア銀行）企業景況感指数

※米・３年物国債入札

※建国記念の日の祝日で日本市場は休場

※マレーシア市場が休場



◇２月１２日



００：００ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が米議会上院の銀行委員会で証言

０８：５０ 日・マネーストック

１０：３０ 日・１０年物物価連動国債の入札

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：３０ 米・消費者物価指数

※米・１０年物国債入札

※日・閣議

※タイ市場が休場



◇２月１３日



００：００ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が米議会下院の金融サービス委員会で証言

０４：００ 米・月次財政収支

０８：５０ 日・国内企業物価指数

０９：０１ 英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数

１６：００ 独・消費者物価指数（改定値）

１６：００ 英・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）

１６：００ 英・鉱工業生産

１６：００ 英・製造業生産指数

１６：００ 英・商品貿易収支

１６：００ 英・貿易収支

１９：００ ユーロ・鉱工業生産

２２：３０ 米・卸売物価指数

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

※米・３０年物国債入札



◇２月１４日



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・５年物国債の入札

１９：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，改定値）

２２：３０ 米・小売売上高

２２：３０ 米・輸出入物価指数

２３：１５ 米・鉱工業生産

２３：１５ 米・設備稼働率

※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出

※日・閣議



◇２月１５日



００：００ 米・企業在庫







◎決算発表・新規上場など



○２月１０日



決算発表：ショーボンド<1414>，大林組<1802>，森永<2201>，明治ＨＤ<2269>，エムスリー<2413>，アルフレッサ<2784>，飯田ＧＨＤ<3291>，メタプラ<3350>，ワコールＨＤ<3591>，王子ＨＤ<3861>，クレハ<4023>，大阪ソーダ<4046>，ラウンドワン<4680>，Ｄガレージ<4819>，資生堂<4911>，上村工<4966>，小林製薬<4967>，丸一管<5463>，フジクラ<5803>，オムロン<6645>，能美防災<6744>，西日本ＦＨ<7189>，メディパル<7459>，ワークマン<7564>，ヤオコー<8279>，北洋銀行<8524>，オリックス<8591>，京王<9008>，大栄環境<9336>，ソフトバンク<9434>ほか

※海外企業決算発表：グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバーほか



○２月１１日



※海外企業決算発表：コカ・コーラほか



○２月１２日



決算発表：鹿島<1812>，博報堂ＤＹ<2433>，東レ<3402>，クラレ<3405>，ＧＭＯＰＧ<3769>，東応化<4186>，日油<4403>，ロート<4527>，電通総研<4812>，コーセー<4922>，出光興産<5019>，太平洋セメ<5233>，日製鋼<5631>，住友鉱<5713>，古河電<5801>，しずおかＦＧ<5831>，楽天銀行<5838>，リンナイ<5947>，ニッパツ<5991>，リクルート<6098>，ＴＨＫ<6481>，シスメックス<6869>，ヤマハ発<7272>，シマノ<7309>，ゼンショＨＤ<7550>，タカラトミー<7867>，東建物<8804>，京急<9006>，セイノーＨＤ<9076>，光通信<9435>，セコム<9735>，ニトリＨＤ<9843>，ＳＢＧ<9984>ほか

※海外企業決算発表：バイオジェン，シスコシステムズほか



○２月１３日



決算発表：ＩＮＰＥＸ<1605>，長谷工<1808>，住友林<1911>，大和ハウス<1925>，コカＢＪＨ<2579>，サントリＢＦ<2587>，ＪＴ<2914>，すかいらーく<3197>，オープンＨ<3288>，ネクソン<3659>，レゾナック<4004>，菱ガス化<4182>，テルモ<4543>，ライオン<4912>，住友ゴム<5110>，三浦工<6005>，クボタ<6326>，ホシザキ<6465>，ソニーＧ<6758>，日産自<7201>，ホンダ<7267>，パンパシＨＤ<7532>，リコー<7752>，ＴＯＰＰＡＮ<7911>，ユニチャーム<8113>，丸井Ｇ<8252>，東急<9005>，小田急<9007>，西武ＨＤ<9024>，富士ソフト<9749>ほか

※海外企業決算発表：アプライドマテリアルズほか



○２月１４日



決算発表：パーソルＨＤ<2181>，山パン<2212>，ヤクルト<2267>，サッポロＨＤ<2501>，アサヒ<2502>，キリンＨＤ<2503>，キオクシア<285A>，マツキヨココ<3088>，電通Ｇ<4324>，大塚ＨＤ<4578>，日本ペＨＤ<4612>，楽天グループ<4755>，ＥＮＥＯＳ<5020>，アマダ<6113>，日本郵政<6178>，ＳＭＣ<6273>，荏原<6361>，ダイフク<6383>，かんぽ<7181>，ゆうちょ銀<7182>，オリンパス<7733>，朝日インテク<7747>，大日印<7912>，アシックス<7936>，サンリオ<8136>，クレセゾン<8253>，三菱ＨＣキャ<8593>，ＳＯＭＰＯ<8630>，ＭＳ＆ＡＤ<8725>，東京海上<8766>，Ｔ＆ＤＨＤ<8795>，近鉄ＧＨＤ<9041>，ＮＸＨＤ<9147>，東映<9605>，サンドラッグ<9989>ほか



出所：MINKABU PRESS