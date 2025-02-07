¡ÚÅìµþ¿·Ê¹ÇÕ¡¿ÏÈ½ç¡ÛÏ¢ÂÐÇÏ20Æ¬Ãæ15Æ¬¤¬¡Ö1·åÇÏÈÖ¡×¡¡¾¡Î¨¥È¥Ã¥×¤Ç¡ÈÃ±²ó¼ýÃÍ416¡É¤Î¹¥ÏÈ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÍÎÏ°ì³Ñ¤Ï¡©
JRA¤Ï7Æü¡¢Âè75²óÅìµþ¿·Ê¹ÇÕ¡ÊGIII¡¢¼Ç1600m¡Ë¤ÎÏÈ½ç¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥ëCS4Ãå¤Î¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§ー¥°¤Ï4ÏÈ7ÈÖ¡¢ÂÔË¾¤Î½Å¾Þ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤¦¥Ü¥ó¥É¥¬ー¥ë¤Ï2ÏÈ4ÈÖ¡¢2·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë²ÏÆâ±¹¼Ë¤æ¤«¤ê¤Î·ìÅý¥¦¥©ー¥¿ー¥ê¥Ò¥È¤Ï6ÏÈ12ÈÖ¤«¤éÈ¯Áö¤¹¤ë¡£
¢£ÆâÏÈÍÍø¤â¡¢³°ÏÈ¹ª¼Ô¤Î¥¸¥ç¥Ã¥ー¤ËÍ×·Ù²ü
²áµî10Ç¯¡¢ºÇÂ¿¤Î3¾¡¤òµó¤²¤ë¤Î¤¬1ÏÈ¤Ç¡Ú3.0.1.12¡Û¾¡Î¨18.8¡ó¡¢Ã±¾¡²ó¼ýÃÍ319¤È¡¢¾¡Î¨¤Ï·²¤òÈ´¤¡¢Í£°ì²ó¼ýÃÍ¤¬100°Ê¾å¤ò¥Þー¥¯¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢1ÏÈ1ÈÖ¤Ï¡Ú2.0.1.7¡Û¤ÇÃ±¾¡²ó¼ýÃÍ¤Ï416¡¢Ê£¾¡²ó¼ýÃÍ¤â116¤È¡¢1ÏÈ2ÈÖ¤è¤êÇã¤¤¡£ºòÇ¯¤â1ÏÈ1ÈÖ¤Ç¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥µ¥¯¥é¥È¥¥¥¸¥åー¥ë¤ÏÏ¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£
2¾¡¤òµó¤²¤ë¤Î¤Ï2ÏÈ¡Ú2.2.0.14¡Û¤È4ÏÈ¡Ú2.2.1.14¡Û¡£¼¡¤¤¤Ç3Ï¢ÂÐ¤Î3ÏÈ¡Ú1.2.0.16¡Û¡¢5ÏÈ¤È6ÏÈ¤Ï2Ï¢ÂÐ¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¡Ú1.1.2.15¡Û¤ÎÀ®ÀÓ¡£7ÏÈ¤È8ÏÈ¤âÆ±¤¸À®ÀÓ¤Ç¤¤¤º¤ì¤â¡Ú0.1.2.17¡Û¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³°ÏÈ¤Ï2¡¢3Ãå¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾¡¤ÁÉé¤±¤È¤Ê¤ë¤ÈÀ®ÀÓ¤¬Îô¤ê¡¢Ï¢ÂÐÇÏ20Æ¬Ãæ15Æ¬¤¬1·åÇÏÈÖ¤À¡£
5ÈÖ¿Íµ¤°ÊÆâ¤Ç¸«¤Æ¤â¡¢1～4ÏÈ¡Ú7.3.1.15¡Û¾¡Î¨26.9¡ó¡¢Ê£¾¡Î¨42.3¡ó¡¢²ó¼ýÃÍ¤¬Ã±¾¡182¡¢Ê£¾¡102¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢5～8ÏÈ¤Ï¡Ú2.2.6.14¡Û¾¡Î¨8.3¡ó¡¢Ê£¾¡Î¨41.7¡ó¡¢²ó¼ýÃÍ¤¬Ã±¾¡70¡¢Ê£¾¡87¡£ÇÏ·ôÆâ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï³°ÏÈ¤Î³ä°ú¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¡Î¨¤ÇÂç¤¤Êº¹¡£³«Ëë2½µÌÜ¤ÇÆâÍÍø¤Î·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¡¢5～8ÏÈ¡Ú2.2.6.14¡Û¤Î¤¦¤Á¡¢ÅÄÊÕµ³¼ê¤¬¡Ú1.1.0.0¡Û¡¢¿û¸¶ÌÀµ³¼ê¤¬¡Ú1.0.1.0¡Û¡¢²£»³Åµµ³¼ê¤¬¡Ú0.0.2.1¡Û¡¢´äÅÄ¹¯µ³¼ê¤¬¡Ú0.0.2.0¡Û¤È¡¢¤³¤Î4µ³¼ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤¡£¤â¤È¤â¤È´äÅÄ¹¯µ³¼ê¤Ï¤³¤Î¥ìー¥¹¤¬ÆÀ°Õ¤À¤¬¡¢¿û¸¶ÌÀµ³¼ê¤Ï¥«¥é¥Æ¤Ç2²ó¹¥Áö¤·¡¢Â¾µ³¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ°ã¤¦ÇÏ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¤È¤Ï¤¤¤¨8ÏÈ¤Ï¡Ú0.0.1.2¡Û¤Ç¡¢2018Ç¯²£»³Åµµ³¼ê¤Î¥À¥¤¥ï¥¥ã¥°¥Ëー¡Ê2¿Íµ¤¡Ë¤·¤«¹¥Áö¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢³°ÏÈÉÔÍø¤ÎÂ¦ÌÌ¤òÊ¤¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£8ÏÈ¤Î¥ª¥Õ¥È¥ì¥¤¥ë¤Ï¸·¤·¤½¤¦¤À¤¬¡¢6ÏÈ¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥ê¥Ò¥È¤Ï²¡¤µ¤¨É¬¿Ü¡£7ÏÈ¤Î¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥¹¥«¥¤¤Ï5ÈÖ¿Íµ¤°ÊÆâ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤¬Í×·Ù²ü¤À¡£
µÓ¼Á¤Ç¸«¤ë¤È¡¢Àè¹ÔÇÏ¤Ï¡Ú1.1.3.28¡Û¤È¿¶¤ë¤ï¤Ê¤¤¥ìー¥¹¤À¤¬¡¢Æ¨¤²ÇÏ¤Ï¡Ú3.1.0.6¡Û¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢1·åÇÏÈÖ¤«¤Ä¶ö¿ôÈÖ¤«¤éÆ¨¤²¤¿ÇÏ¤¬¤Ï¡Ú3.0.0.2¡Û¤È¡¢ÏÈ¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤»¤ë¡£¥»¥ª¤ÏÂç³°ÏÈ¡£¤â¤Ï¤ä¶¯µ¤¤Ë¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤ÏÈ¤ÇÃ±µ³Æ¨¤²¤¬³ð¤¤¤½¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤À¤¬¡¢¹¥ÏÈ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£ÃæÃÄ¤«¤é¤Îº¹¤·ÇÏ¤Ï¡Ú5.5.5.44¡Û¤Î¤¦¤Á¡¢1～4ÏÈ¤¬¡Ú5.3.1.21¡Û¤ÈÍ¥Àª¤Ç¡¢Æâ¤ÇµÓ¤òÎ¯¤á¤Æ±¿¤Ö·Á¤¬ÍýÁÛ¡£¥Ü¥ó¥É¥¬ー¥ë¤È¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§ー¥°¤Ï¹¥ÏÈ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ßÀª¤ÏÅ¸³«¼¡Âè¤Ê¤éÉâ¾å¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤¬¡¢¡Ú1.3.2.42¡Û¤Î¤¦¤Á¡¢5～7ÏÈ¤Ê¤é¡Ú1.2.2.18¡Û¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ê¡£¥¦¥©ー¥¿ー¥ê¥Ò¥È¤ÏÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÇÆÏ¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£