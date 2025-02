熱々のマドレーヌを楽しめる！L.N.JAPON「マドレーヌ」

L.N.JAPONは、パリ最高峰メゾンの一つと称される、ルノートルの日本全店舗で現在展開中の“焼きたて”の焼き菓子の人気を受け、2025年2月の土日祝日の13時から銀座三越店にて、館内のキッチンで焼きあげ、オーブンから出したてのマドレーヌを限定販売します。

L.N.JAPON「マドレーヌ」

・販売商品

<焼きたて>マドレーヌ ナチュール 314円(税込)

・販売日時

2025年2月1日、2日、8日、9日、11日、15日、16日、22日、23日、24日

13時からの1回のみ。

数量限定です。

現在各店舗では、焼き上がり時間を定めず、その時の売れ行き状況をみながら都度焼きあげていますが、「オーブンから出したての、まさに焼きあがったばかりの焼き菓子を食べたい」という要望が多く、今回、期間・数量限定で新しいチャレンジです。

オーブンから出したて、熱々のマドレーヌを楽しめます。

<ルノートル 銀座三越店>

所在地 : 東京都中央区銀座4-6-16 銀座三越本館地下2階

TEL : 03-3562-1111(銀座三越大代表)

営業時間 : 10:00〜20:00

