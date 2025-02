湯量たっぷり完全掛流しの天然温泉！竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ

「竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ」では、2025年1月23日「ニフティ温泉」主催、「温泉・スーパー銭湯ランキング」発表にて全国一位を受賞しました。

「竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ」では、2025年1月23日「ニフティ温泉」主催、「温泉・スーパー銭湯ランキング」発表にて全国一位を受賞。

温泉やスパでは多様なサービスが提供されていますが、「お風呂」そのもののクオリティが大切です。

「ニフティ温泉」では、ユーザー投票で得られた「お風呂が開放的」「お湯がいい」といった評価をもとに、お風呂が評価されている温泉施設のランキングを発表。

2024年総合して見事1位を獲得したのは、100%源泉かけ流しの天然温泉に加え、独自の装置で効果を付与したラドン温泉も体験できる「竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ」でした!

■調査期間:2024年10月1日〜2024年12月31日

「ニフティ温泉」掲載施設18,015件(2024年12月31日時点)の中からユーザー投票

■各ランキング・総選挙で複数受賞!<当温泉の実績>

▼温泉・スーパー銭湯ランキング ( https://onsen.nifty.com/onsen-matome/250111694807/ )

2024年12月31日時点時点掲載施設18,015件中選出

1位:竜王ラドン温泉 湯〜とぴあ/山梨県甲斐市

▼ニフティ温泉ランキング2024 ( https://mpse.jp/nls_pro/c.p?02cYV3P4EI/ )

2024年11月30日時点掲載施設17,000以上の施設中(2024年8月現在)

・お湯がいい部門 全国第1位 (昨年度1位)

・宿泊部門 全国第8位 (昨年度8位)

・全国総合 75位 (昨年度62位)

・北陸・甲信越エリア総合 第3位 (昨年度3位)

・山梨県総合 第2位 (昨年度2位)

・北陸・甲信越エリア投票 第2位

・山梨県ユーザー投票 第1位

▼温泉宿・ホテル総選挙2024 ( https://yado.onsen-ouen.jp/result2024/ )

「温泉総選挙」が行う温泉宿・ホテルランキング企画。

全国165の温泉宿・ホテルが参加

全国ランキング ・湯治ウエルネス部門 2位

中部地方ランキング・湯治ウエルネス部門 1位

■受賞記念キャンペーンスタート

今回の受賞を記念し、2025年2月2日(日)より「温泉旅しよう600円キャンペーン」第4弾を実施します。

キャンペーンページURL: https://u-u.co.jp/blog/event/postid_5935

【温泉旅しよう600円キャンペーン第4弾】

「竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ」利用時の6回分回数券(通常価格 5,280円(税込))を「受賞記念価格 3,960円(税込)」(1回あたり660円(税込))で販売します。

有効期限:2025年2月2日(日)〜12月31日(水)

販売期間:2025年2月2日(日)〜12月31日(水)※回数券の在庫が無くなり次第終了

温泉旅しよう600円キャンペーン第4弾

■「竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ」の魅力

◯化粧品大手が「美肌温泉」に認定

肌科学的に美肌作用が証明された「竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ」山梨県で初めて美肌泉質『メルティング浄化温泉』と認定!

◯「やまなし立寄り百名湯」に認定

個性あふれる温泉のある120施設を選定した「やまなし立寄り百名湯」に、当竜王ラドン温泉も選出されています。

いろいろな泉質の種類を併せ持つ個性豊かな温泉で、多様性が高い山梨の温泉の中でも、最も強力な湯治効果を持ち、全国でもトップレベル。

湯量たっぷり完全掛流しの天然温泉を使った贅沢なお風呂です。

24時間完全かけ流しの温泉

◯元祖・吸う温泉 ラドン温泉

ラドン温泉とは、浴槽内へ安全な一定の濃度に保たれたラドンガスを送った温泉です。

入浴や呼吸により体内に取り込まれることで全身の細胞に働きかけ、「細胞の活性化」「自然治癒力の促進」「新陳代謝の亢進」「免疫力の向上」などを促します。

このことからラドン温泉は「吸う温泉」としても親しまれています。

当施設では医療用にも用いられている濃度87マッヘのラドン発生装置を使用し、常に安全で安定したラドン温泉を提供しています。

最大級ラドン発生装置

◯「ヘルスケア」をコンセプトにしたサービスを推進

湯治やラドン療法にアロマセラピーを併用することによって期待以上の相乗効果を発揮。

さらに「地域の食材をいかした食事」「還元水のトリプル美人の湯」「日本で最高濃度のラドン温泉」「オーガニックアロマ」などを組み合わせた“心と体を癒やせる上質な過ごし方”を提案してもらえます。

天然ラドン温泉浴槽

■「竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ」概要

名称 : 竜王ラドン温泉 湯ーとぴあ

所在地 : 〒400-0113 山梨県甲斐市富竹新田1300-1

アクセス : 竜王駅下車徒歩約8分

泉質 : 含硫黄 - ナトリウム - 塩化物・炭酸水素塩温泉

宿泊 : 1泊2食11,000円(税込)〜、素泊まり6,600円(税込)〜

立ち寄り湯 : 10:00〜23:00 大人880円(税込)、12歳以下770円(税込)

