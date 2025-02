豊富な可動域により劇中の豪快な技の数々が再現可能！メディコス・エンタテインメント「超像可動シリーズ トキ」

メディコス・エンタテインメントは、原作:武論尊 漫画:原哲夫 による大人気漫画作品『北斗の拳』超像可動シリーズにて、北斗有情拳の使い手「トキ」をフィギュア化。

メディコス・エンタテインメント「超像可動シリーズ」

商品名 :超像可動「トキ」

作品名 :北斗の拳

発売月 :2025年10月予定

価格(税抜き) :9,200円

価格(税込み) :10,120円

材質 :PVC&ABS&POM

仕様 :塗装済み可動フィギュア

セット内容 :本体、台座、オプションパーツ

サイズ :全高約175mm

原型制作 :佐藤竜太

造形プロデュース:匠工房

企画・製造・発売元・販売元:メディコス・エンタテインメント

※掲載している写真は開発中のものです。

実際の商品とは異なります。

※商品は自立しません。

付属の台座を使用してください。

メディコス・エンタテインメントは、原作:武論尊 漫画:原哲夫 による大人気漫画作品『北斗の拳』超像可動シリーズにて、北斗有情拳の使い手「トキ」をフィギュア化しました。

2025年1月29日(水)12:00より、メディコス・エンタテインメント通販サイトMEDICOS ONLINE SHOPおよび全国のホビーショップ、量販店、Webショップにて予約受付中です。

(一部お取り扱いのない店舗、および予約受付のご対応を行っていない店舗もあります。)

■超像可動「トキ」

【商品説明】

超像可動シリーズにバトルアクション漫画の金字塔『北斗の拳』より「トキ」が満を持して登場。

原哲夫先生の徹底した造形・彩色の監修による究極の造形美!!

豊富な可動域により劇中の豪快な技の数々が再現可能。

長い白髪は可動式!!静かながらも躍動感溢れるトキを楽しめます!

オプションパーツには、アミバ流北斗神拳を操る自称・天才の男「アミバ」の頭部パーツ付属!

さらに、幅広い可動域と付け替え式オプションパーツにより「北斗有情拳」を用いた際の坐禅ポーズも再現可能!

表情違いの頭部パーツの他、多種多様なハンドパーツが付属!

〈予約受付期間〉

2025年1月29日(水)12:00〜2025年4月15日(火)21:00

■購入特典情報!!

MEDICOS ONLINE SHOPでの予約で、購入特典「技名アクリルスタンド」プレゼント!

【MEDICOS ONLINE SHOP 購入ページURL】

https://medicos-e-shop.net/products/detail/26942

■超像可動『北斗の拳』「ジュウザ」原型展示決定!!

2025年2月9日(日)開催のワンダーフェスティバル2025[冬]にて、「南斗五車星 雲のジュウザ」原型初公開予定!!

さらに、これまでに超像可動に登場した拳士たちも会場展示予定です。

■ワンダーフェスティバル2025[冬]

【会場】 幕張メッセ 国際展示場 7ホール

【ブースNo.】7-06-01

【日時】 2025年2月9日(日) 10:00〜17:00

超像可動『北斗の拳』より、「ケンシロウ」「サウザー」予約受付中!!

『北斗の拳』より超像可動「シュウ」が鋭意企画開発進行中!

(C)武論尊・原哲夫/コアミックス 1983 版権許諾証GB-219

