コツのいらない車外脱出用ツール！ドリームチーム「ライフハンマー・スマート」

ドリームチームは、2024年12月30日(月)に、車の水没事故や災害時に迅速な脱出を可能にする画期的な安全装置「ライフハンマー・スマート」を、応援購入サービスサイト「Makuake」にて公開しました。

ドリームチーム「ライフハンマー・スマート」

セット内容:本体、ホルダー、取扱説明書

材質 :本体・ホルダー PP樹脂、粉砕突起部 ジルコニアセラミック

<サイズ>

本体 :H100mm×W55mm×D20mm

ホルダー:H86mm×W55mm×D18mm

<重量>

本体:43g

重量:10g

一般発売予定価格:6,480円(税込)

近年、日本では豪雨や台風による水害が毎年のように発生し、深刻な被害が報告されています。

特に都市部では河川の氾濫やゲリラ豪雨による道路の冠水が頻繁に起き、車の水没事故も後を絶ちません。

内閣府の統計によれば、水害による被害総額は年間で数千億円に達することもあり、それに伴う人的被害も無視できない深刻な状況です。

こうした背景から、水没時や災害時に車内に閉じ込められるリスクを軽減するための対策が急務となっています。

「ライフハンマー・スマート」は、そのリスクを低減し、命を守るための実用的で信頼性の高いソリューションとして開発されました。

本製品は、世界標準の第三者認証機関であるTUV(テュフ)認証を取得しており、信頼性と耐久性の高さが特長です。

■「ライフハンマー・スマート」とは?

「ライフハンマー・スマート」は、水没事故や災害発生時に車内から素早く脱出するための緊急用ツールです。

TUV認証取得のほか、軽量化と使いやすさを追求した設計となっています。

国土の約4分の1が海面下に位置し、歴史的に水害リスクが高いオランダでは、自動車商工会の決定により、2006年以降のオランダ市場におけるすべての新車に、ライフハンマーの標準装備が推奨されています。

■主な機能と特徴

<超硬度スパイクピン搭載>

強化ガラスの3〜5倍以上の強度を持つ、ジルコニアセラミックを採用したスパイクピンを搭載。

ワンアクションで窓を粉砕し、コツや強い力を必要としません。

<シートベルトカッター>

スムーズにシートベルトを切断でき、万が一の事故時に迅速に行動できます。

<コンパクト設計>

車内やバッグに簡単に収納可能で、持ち運びにも便利。

<耐久性抜群>

長期間の使用に耐える高品質素材を採用し、厳しい環境下でも信頼性を発揮。

■プロジェクトの詳細

今回、「ライフハンマー・スマート」は応援購入サービスサイト「Makuake」にて2024年12月30日(月)より公開され、2025年3月27日(木)まで支援者を募集します。

■想定される利用シーン

・水没事故時の緊急脱出

・水深が浅いうちに窓を割ることで、迅速に脱出可能

・地震や災害発生時の閉じ込め対策

・日常の安心感

・車内の常備品として、万が一に備えた安心を提供します

■TUV(テュフ)認証とは?

TUV(Technischer Uberwachungsverein)は、ドイツを拠点とする第三者認証機関で、製品やサービスの安全性、品質、信頼性を評価する世界的に有名な認証マークです。

特に、自動車関連製品においては、その厳格な審査基準で高い信頼を得ています。

「ライフハンマー・スマート」は、このTUV認証を取得しており、次のような品質基準を満たしています。

耐衝撃性:緊急時の強い衝撃にも耐えられる堅牢な構造。

耐久性:長期使用にも耐えうる高品質素材を採用。

操作性:どなたでも簡単に使用できるデザイン。

この認証により、「ライフハンマー・スマート」は国内外での信頼をさらに高め、安全装置としての価値を証明しています。

マイカーはもちろんのこと、バッグに常備しておけば、タクシーや知人の車に同乗した際にも使えます。

まさに万全の「備えあれば憂いなし」。

防災意識の高まる昨今、ご家族やお友達へのプレゼントにも喜ばれます。

※「TUV」の正式表記は「TUV」の“U”の上にウムラウト

