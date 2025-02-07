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¢¨2¡¡https://www.revolut.com/ja-JP/legal/fees/
¢¨3¡¡https://www.revolut.com/ja-JP/blog/post/topup-card-i-can-use-jp/
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