東京ディズニーシーのケープコッドの高台にあるフードワゴン「ハイタイド・トリート」

大昔、この辺りが高潮(ハイタイド)に見舞われたときにできたと思われるくぼ地の近くにあることから、この名がつきました。

「ハイタイド・トリート」ではパークの食べ歩きの定番メニュー「ミッキーチュロス(シナモン)」が楽しめます☆

東京ディズニーシー「ハイタイド・トリート」2024年冬-2025年早春 グランドメニューまとめ

東京ディズニーシーのアメリカンウォーターフロント、ケープコッドの高台にあるフードワゴン「ハイタイド・トリート」

ケープコッドの高台を歩いていると、ちょうど甘いものが欲しくなったころにこのワゴンがあります。

そしてワゴンサービスのお店なので、気軽に買えるのも魅力的!

今回はそんな「ハイタイド・トリート」のグランドメニューを紹介していきます☆

ミッキーチュロス(シナモン)

価格:450円

提供期間:2024年12月26日〜

パークの食べ歩きの定番メニュー「ミッキーチュロス(シナモン)」

サクッとした食感とシナモンシュガーの味わいがあとをひきます!

断面は「ミッキーマウス」のお顔のかたちに。

かわいいだけではなく、長くて食べ応えがあるのもうれしいポイントです。

ディズニーキャラクターがデザインされたラッピング付きなので、手も汚れずに最後まで美味しくいただけます。

ペットボトル

キリン 生茶 250円

お散歩しながらワンハンドでいただける「ミッキーチュロス(シナモン)」はちょっとした休憩にぴったり。

東京ディズニーシー「ハイタイド・トリート」グランドメニューの紹介でした☆

