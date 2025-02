リズムゲームと横スクロールアクションが融合！GSE「ラタタン」

GSEが開発するリズムローグライクアクションゲーム『ラタタン』(RATATAN)が、2025年2月7日、Steamストアのウィッシュリスト登録者数10万人を突破しました。

また、2025年1月15日に開催されたUCGゲーム大賞にて、インディーゲームの年度サプライズ賞を受賞しました。

それらを記念して公式Discordサーバーにてラタタンのピンバッジやサイン入りポスターが当たるキャンペーンを実施します。

GSE「ラタタン」

■公式Discordプレゼント企画

ラタタン公式Discordサーバーにてラタタンのピンバッジやサイン入りポスターが抽選で100名様に当たるキャンペーンを実施します。

【応募期間】

2025年2月7日(金)から3月7日(金)

【プレゼント企画参加方法】

1. ラタタン公式Discordサーバー( https://discord.gg/ratatan )に参加

2. サーバー内の#Giveawayチャンネルにて、プレゼント企画に応募

3. 応募期間締切後に当選結果が#Giveawayチャンネルにて発表されます

■TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2025

2025年3月8日〜9日に東京吉祥寺で開催されるインディーゲームイベントTOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2025にラタタンが出展します。

会場では、ラタタンの試遊展示に加え、来場いただいた方にはラタタンのピンバッジの配布を予定しています。

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

■UCG Game Awards 2024

2025年1月15日、中国にてゲームタイトルやパブリッシャーを表彰するイベントUCG Game Awards 2024が開催され、ラタタンがインディーゲームの年度サプライズ賞を受賞しました。

■ラタタンとは

ラタタンは最大4人の協力マルチプレイで楽しめるリズムゲームと横スクロールアクションの融合した「リズムローグライクアクション」です。

100体以上のキャラクターが大乱戦を繰り広げる激しいバトルが展開されます。

アトラクションをイメージさせるBGMのリズムに乗って敵を倒しましょう。

■ラタタンキックスターターキャンペーンについて

2023年8月に実施された『ラタタン』のキックスターターキャンペーンは、2023年キックスターターゲーム部門の資金獲得額1位、また過去を通しても25位の栄冠を手にし、クラウドファンディングの歴史にその名を刻みました。

『ラタタン』(RATATAN)のキックスターターキャンペーン

『パタポン』シリーズを手掛けたクリエイター小谷浩之が新たな傑作を作り出すべく、株式会社TVTとタッグを組んで開発を行います。

主要な開発陣として、Nelnal(キャラクターデザイナー)、足立賢明(コンポーザー)、『.hack』シリーズの中舎健永(ディレクター)などベテラン開発者たちが集結しました。

<製品情報>

■タイトル :RATATAN(ラタタン)

■対応機種 :PC/PlayStation(R)4/PlayStation(R)5/

Nintendo Switch(TM)/Xbox Series

■発売日 :2025年

■価格 :未定

■ジャンル :リズムローグライクアクション

■プレイ人数(オフライン):1人

■プレイ人数(オンライン):1-4人

■表示対応言語 :日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/

韓国語/フランス語/ドイツ語/イタリア語/

ポルトガル語/スペイン語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :TVT / RATATA ARTS

■CERO :審査予定

(C) 2024 Ratata Arts Co. Ltd. All rights reserved. Published by Game Source Entertainment.

