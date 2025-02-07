¥È¥è¥¿¿·¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×È¯É½¡ª Ä¶¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¡Ö¾¦ÍÑ¥ï¥´¥ó¤Î¹ÄÄë¡×ÆÃÊÌ¥â¥Ç¥ëÅÐ¾ì¡ª ¡È20¼þÇ¯¡É¤òµÇ°¤¹¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼GL¡ÈDARK PRIME S¡É¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡ª
¥È¥è¥¿¤¬¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤òÈ¯É½¡ª
¡¡2025Ç¯2·î7Æü¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¾¦ÍÑ¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ ¥Ð¥ó¡×¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼GL¡ÈDARK PRIME S¡É¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ï¡¢½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬1967Ç¯¤ËÅÐ¾ì¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¤Î¿·¡Ö¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê39Ëç¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¤âÌó60Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥È¥è¥¿¤Î¾¦ÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Ç¤Ï¾¦ÍÑ¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂåÉ½ÅªÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï2004Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿5ÂåÌÜ¡Ê200·Ï·¿¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¾¦ÍÑ¼Ö¤È¤·¤Æ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ä¼ÖÃæÇñ¤Ê¤É¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò³Ú¤·¤à¸Ä¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸½¹Ô¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ ¥Ð¥ó¤Ëº£²ó¡¢¿·¤¿¤ÊÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼GL¡ÈDARK PRIME S¡É¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹200·Ï·¿¤ÎÃÂÀ¸20¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ö¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¡Ö1GD-FTV¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤ò¹â½ÐÎÏ²½¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ158ÇÏÎÏ¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯33.7kgf¡¦m¤òÈ¯´ø¡£
¡¡¤¯¤ï¤¨¤Æ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¥¢¥Ö¥½¡¼¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ë¥È¥ë¥¯¥Õ¥ë¤ÊÁö¤ê¤È¡¢²ÙÂæ¤¬·Ú¤¤¶õ¼Ö¾õÂÖ¤Ç¤â¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¾è¤êÌ£¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æâ³°Áõ¤¬ÆÃÊÌ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¡¢¤Þ¤º¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¥¹¥â¡¼¥¯²Ã¾þ¤ò»Ü¤·¤¿LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤¬È÷¤ï¤ë¤Û¤«¡¢¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ê¤ÉÀìÍÑ¤Î¥á¥Ã¥²Ã¾þ¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼Éô¤ä¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¤Ê¤É¤Ë¾å¼Á¤Ê¥«¡¼¥Ü¥óÄ´¤Î²Ã¾þ¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢20¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¡¢¿·¤¿¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤ò´Þ¤à¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼GL¡×Á´¼Ö¤Ë¡¢20¼þÇ¯µÇ°¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¥¹¥«¥Ã¥Õ¥×¥ì¡¼¥È¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Î¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢420Ëü±ß¤«¤é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊFR¡¦É¸½à¥Ü¥Ç¥£¡¦É¸½à¥ë¡¼¥Õ¡Ë¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¸½¹Ô¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£²óÆ±»þ¤ËÊÑ¹¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¥â¥Ç¥ê¥¹¥¿¤ÎÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¡ÖVersion I¡×¡ÖVersion II¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºþ¿·¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤ª¤è¤Ó¥ê¥ä¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¿·°Õ¾¢¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤ÄÉ½¸½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿TRD¤ÎÍÑÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËGR¥Ñ¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£