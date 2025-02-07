²¬¸©±¿Á÷¡¢4-12·î´ü(3QÎß·×)·Ð¾ï¤Ï16¡óÁý±×¡¦ÄÌ´ü·×²è¤òÄ¶²á
¡¡²¬»³¸©²ßÊª±¿Á÷ <9063> [Åì¾Ú£Ó] ¤¬2·î7ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ16.0¡óÁý¤Î10.5²¯±ß¤Ë¿¤Ó¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Î9.8²¯±ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤¬107.9¡ó¤È¤¹¤Ç¤Ë¾å²ó¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë5Ç¯Ê¿¶Ñ¤Î87.1¡ó¤âÄ¶¤¨¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï0.7²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï0.1²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.6¡óÁý¤Î5.2²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î3.8¡ó¢ª3.9¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¤Î¼ÂÀÓ¤È¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿ÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿1-3·î´ü(4Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤Ï0.7²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï0.1²¯±ß¤Î¹õ»ú)¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.6¡óÁý¤Î5.2²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î3.8¡ó¢ª3.9¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹