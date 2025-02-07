¤³¤ì¤«¤é¤ÎÍ½Äê¡ÚÈ¯¸À¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
15:30¡¡GPIF 2024Ç¯10-12·î´ü±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¸øÉ½
17:45¡¡¥Ç¥®¥ó¥É¥¹ECBÉûÁíºÛ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó·ÐºÑÊÝ¸±²ñµÄ½ÐÀÊ
21:15¡¡¥Ô¥ë±ÑÃæ¶ä¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ
22:30¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡¦Ç¯¼¡´ð½à²þÄê¡Ê23Ç¯4·î-24Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¡Ë
23:25¡¡¥Ü¥¦¥Þ¥óFRBÍý»ö¡¢·ÐºÑ¤È¶ä¹Ôµ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤·¡Ë
8Æü2:00¡¡¥¯ー¥°¥éーFRBÍý»ö¡¢µ¯¶È²ÈÀº¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ
9Æü¡ÊÆü¡Ë
Ãæ¹ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡¦À¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
17:45¡¡¥Ç¥®¥ó¥É¥¹ECBÉûÁíºÛ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó·ÐºÑÊÝ¸±²ñµÄ½ÐÀÊ
21:15¡¡¥Ô¥ë±ÑÃæ¶ä¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ
22:30¡¡ÊÆ¸ÛÍÑÅý·×¡¦Ç¯¼¡´ð½à²þÄê¡Ê23Ç¯4·î-24Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¡Ë
23:25¡¡¥Ü¥¦¥Þ¥óFRBÍý»ö¡¢·ÐºÑ¤È¶ä¹Ôµ¬À©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤Ê¤·¡Ë
8Æü2:00¡¡¥¯ー¥°¥éーFRBÍý»ö¡¢µ¯¶È²ÈÀº¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¡Ê¼Áµ¿±þÅú¤¢¤ê¡Ë
ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ
9Æü¡ÊÆü¡Ë
Ãæ¹ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡¦À¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë
¢¨Í½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£