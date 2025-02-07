¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¡¢²¼¹ß¥È¥ì¥ó¥É¤«¤éÃæÎ©¤Ë°Ü¹Ô
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¡¢²¼¹ß¥È¥ì¥ó¥É¤«¤éÃæÎ©¤Ë°Ü¹Ô
0.8478¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
0.8436¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
0.8412¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
0.8390¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
0.8361¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
0.8353¡¡¸½ÃÍ
0.8352¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
0.8340¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
0.8335¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
0.8328¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
0.8303¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
0.8292¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
0.8269¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
¡¡¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ï£±·î¸åÈ¾¤«¤éÂ³¤¤¤¿²¼¹ß¥È¥ì¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¡¢ÃæÎ©¾õÂÖ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ò£Ó£É¡Ê£±£´Æü¡Ë¤Ï£´£·¡¥£¸¤È¡¢ÃæÎ©¿å½à£µ£°¶áËµ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡££°¡¥£¸£³ÂæÁ°È¾¤Ë¤Ï£±£°£°ÆüÀþ¤ä°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¾å¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ýー¥È¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££°¡¥£¸£´ÉÕ¶á¤Ë¤Ï£²£±ÆüÀþ¤ª¤è¤Ó£²£°£°ÆüÀþ¤¬°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
0.8478¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
0.8436¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
0.8412¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
0.8390¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
0.8361¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
0.8353¡¡¸½ÃÍ
0.8352¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
0.8340¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
0.8335¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
0.8328¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
0.8303¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
0.8292¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
0.8269¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
¡¡¥æー¥í¥Ý¥ó¥É¤Ï£±·î¸åÈ¾¤«¤éÂ³¤¤¤¿²¼¹ß¥È¥ì¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¡¢ÃæÎ©¾õÂÖ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡££Ò£Ó£É¡Ê£±£´Æü¡Ë¤Ï£´£·¡¥£¸¤È¡¢ÃæÎ©¿å½à£µ£°¶áËµ¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡££°¡¥£¸£³ÂæÁ°È¾¤Ë¤Ï£±£°£°ÆüÀþ¤ä°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¤Î±À¾å¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ýー¥È¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££°¡¥£¸£´ÉÕ¶á¤Ë¤Ï£²£±ÆüÀþ¤ª¤è¤Ó£²£°£°ÆüÀþ¤¬°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£