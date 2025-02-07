¥À¥¤¥ï¥Ü¥¦¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò4¡ó¾åÊý½¤Àµ
¡¡¥À¥¤¥ï¥Ü¥¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <3107> [Åì¾Ú£Ð] ¤¬2·î7ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ17.1¡óÁý¤Î224²¯±ß¤Ë¿¤Ó¤¿¡£
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î334²¯±ß¢ª349²¯±ß(Á°´ü¤Ï314²¯±ß)¤Ë4.5¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬6.3¡óÁý¢ª11.0¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î195²¯±ß¢ª210²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï185²¯±ß)¤Ë7.7¡óÁý³Û¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬5.6¡óÁý¢ª13.7¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ37.9¡óÁý¤Î85.9²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î2.7¡ó¢ª2.9¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Ê»¤»¤Æ¡¢ÄÌ´ü¤ÎÆ±Íø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î334²¯±ß¢ª349²¯±ß(Á°´ü¤Ï314²¯±ß)¤Ë4.5¡ó¾åÊý½¤Àµ¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬6.3¡óÁý¢ª11.0¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¼ÒÂ¦¤¬È¯É½¤·¤¿¾åÊý½¤Àµ¸å¤ÎÄÌ´ü·×²è¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤¬»î»»¤·¤¿10-3·î´ü(²¼´ü)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤â½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î195²¯±ß¢ª210²¯±ß(Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï185²¯±ß)¤Ë7.7¡óÁý³Û¤·¡¢Áý±×Î¨¤¬5.6¡óÁý¢ª13.7¡óÁý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á3¥õ·î¤Î¼ÂÀÓ¤Ç¤¢¤ë10-12·î´ü(3Q)¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ37.9¡óÁý¤Î85.9²¯±ß¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Çä¾å±Ä¶ÈÍø±×Î¨¤ÏÁ°Ç¯Æ±´ü¤Î2.7¡ó¢ª2.9¡ó¤È¤Û¤Ü²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹