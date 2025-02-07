ÉÔ°ÕÂÇ¤Á¤Î¤è¤¦¤ËÃÎ¤Ã¤¿ºÇ°¦É×¤ÎÉÔÎÑ¡£»ýÉÂ¤Î¤¢¤ë¼ÂÊì¤Ë¤Ï¿´ÇÛ¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡¿·ëº§À¸³è¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾åÉÔÎÑ¥µ¥ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê4¡Ë
¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ëÃçÎÉ¤·É×ÉØ¡£¿´¤«¤é¿®¤¸¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿É×¤ÎÎ¢¤Î´é¡¿·ëº§À¸³è¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾åÉÔÎÑ¥µ¥ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê1¡Ë
¡Ö»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ö»Å»ö¤¬ÂçÀÚ¤À¤«¤é¡×¤½¤ó¤ÊÆ¯¤¼Ô¤ÎÉ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¸¥¿ÈºÊ¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¡¢°Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤È¤Ï¡£
10ºÐÇ¯¾å¤ÎÉ×¡¦Ì¡Ê¤ß¤Î¤ë¡Ë¤ÈÇ¯¤Îº¹º§¤ò¤·¤¿¤â¤Á¤³¡£Ì¤Ï½ÐÄ¥¤ÎÂ¿¤¤·ãÌ³¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢·î¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É²È¤òÉÔºß¤Ë¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤³¤Ï¤½¤ó¤ÊÌ¤òÂº·É¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ä¤ï¤ê¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÇ¥¿±´ü´Ö¤â¡¢½Ð»º¸å¤Î¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ù¤â¡Ö»Å»öÇ®¿´¤ÊÉ×¤ò»Ù¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ëÃçÎÉ¤·É×ÉØ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡£¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿É×¤Ï¡¢·ëº§À¸³è¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾åÉÔÎÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡©¥µ¥ìºÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Á¤³¤ÎÈ¿·â¤Î¹ÔÊý¤ä¤¤¤«¤Ë¡£¡Ø·ëº§À¸³è¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾åÉÔÎÑ¥µ¥ì¤Æ¤Þ¤·¤¿ É×¤ÈÉÔÎÑÁê¼ê¤òÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤È¤¹¡Ù¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜºîÉÊ¤Ï¤â¤Á¤³Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø·ëº§À¸³è¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾åÉÔÎÑ¥µ¥ì¤Æ¤Þ¤·¤¿ É×¤ÈÉÔÎÑÁê¼ê¤òÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤È¤¹¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãø¡á¤â¤Á¤³¡¿¡Ø·ëº§À¸³è¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾åÉÔÎÑ¥µ¥ì¤Æ¤Þ¤·¤¿ É×¤ÈÉÔÎÑÁê¼ê¤òÃÏ¹ö¤ËÂÄ¤È¤¹¡Ù