¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤é¤ËÂáÊá¾õ¡Ä¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡ÈICCÀ©ºÛ¡ÉÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¡¡ÀÕÇ¤¼Ô¤Î»ñ»ºÅà·ë¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï6Æü¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤é¤ËÂáÊá¾õ¤ò½Ð¤·¤¿ICC¡Ê¹ñºÝ·º»öºÛÈ½½ê¡Ë¤Î¿¦°÷¤Ê¤É¤ËÀ©ºÛ¤ò²Ý¤¹ÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅýÎÎÎá¤Ç¤Ï¡¢¡ÖICC¤Ï¥¬¥¶¤Ç¤ÎÀïÆ®¤ò½ä¤ê¡¢ÀµÅö¤Êº¬µò¤â¤Ê¤¯¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤ä¥¬¥é¥ó¥ÈÁ°¹ñËÉÁê¤Ê¤É¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿ÂáÊá¾õ¤ò½Ð¤·¸¢¸Â¤òÍðÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÏICC¤Ë²ÃÌÁ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ICC¤Ï´É³í¸¢¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤Î°¼Á¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ò´Þ¤àÆ±ÌÁ¹ñ¤Î³°¸òÀ¯ºö¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅýÎÎÎá¤Ç¤Ï¡ÖÁÜºº¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿ÀÕÇ¤¼Ô¤Î»ñ»º¤ÎÅà·ë¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤ÎÆþ¹ñ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£