B Corp¤ÎºÆÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡ªIntrepid Travel

Intrepid Travelは、社会・環境インパクトを生み出すための継続的な改善の取り組みが評価され、非常に高いB Corpスコアを達成。

DEIやサステナビリティに対する投資を縮小する企業が増える中、Intrepid Travelは投資を強化しています。

レスポンシブル・ツーリズム(責任ある観光)で世界をリードするIntrepid Travelは、今回2度目の再認証を取得し、これまでで最高のB Corpスコアとなる102.5ポイントを達成しました。

2021年の91.2ポイントからスコアが改善し、非常に高いスコアとなりました。

世界における公平な雇用やサプライチェーンの多様化、コミュニティへの投資倍増、利用者の啓発や奨励をさらに推進してきたことが評価されました。

B Corp認証は、目的主導型の企業に与えられる、最も包括的な権威ある認証の1つです。

この認証は社会・環境パフォーマンス、透明性、説明責任の最高基準を満たす組織に与えられます。

社員1,000人以上の企業のうち、100ポイントを超えるスコアを達成しているB Corpは20%にとどまっており、Intrepidは世界屈指のB Corp企業として名を連ねています。

B Corp認証を取得するためには80ポイントのスコアが必要ですが、一般的な企業の平均スコアは60ポイント弱です。

同社が新たに取得したスコアは、Ben & Jerry’s(96ポイント)、Natura & Co(101ポイント)、Patagonia(166ポイント)といった有名なB Corp企業に比肩するものです。

