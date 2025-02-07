¡ÖµÕ¤Ê¤Î¤è¡×¡Ö¥²¥¹¥È¤Î°·¤¤Âç¾æÉ×¡©¡×¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¥¿¥ì¥ó¥È£²¿Í¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¾Ò²ð»úËë¤Ç¥¯¥ì¡¼¥à
¥¿¥ì¥ó¥ÈJOY¡Ê39¡Ë¤È¥æ¡¼¥¸¡Ê37¡Ë¤¬7Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¥¹¥¿¥¸¥ªÆþ¾ì¤¹¤ëÁ°¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê²èÌÌ»úËë¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤¿¡£
¸áÁ°11»þ50Ê¬¤Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥½¥ó¥°¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢2¿ÍÊÂ¤ó¤Ç¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¥Ý¡¼¥º¡×¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò³ÎÇ§¡£²èÌÌ²¼¤Î¿ÍÊª¾Ò²ð»úËë¤ËÌÜ¤¶¤È¤¯µ¤ÉÕ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤ÜÆ±»þ¤Ë¥«¥á¥é¤Ë¥¯¥ì¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤¿¡£
2¿Í¤ÏÊ·°Ïµ¤¤ä¥¥ã¥é¤¬¡Ö»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Ð¤·¤Ð»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤â¡ÖJOY¡×¤È¡Ö¥æ¡¼¥¸¡×¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬º¸±¦µÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¥Æ¥í¥Ã¥×¡¢µÕ¤Ê¤Î¤è¡×¡ÖµÕ¡¢µÕ¡×¡ÖJOY¤Ç¤¹¡×¡Ö¥æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¾ì¤¹¤ëÁ°¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤è¡¢µÕ¤À¤«¤é¤Í¡×¡Ö¥²¥¹¥È¤Î°·¤¤¡¢Âç¾æÉ×¡©¡×¤Ê¤ÉÌð·Ñ¤®Áá¤Ë2¿Í¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¡¢¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£