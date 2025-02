¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤òÇ®±é¡ª±Ç²è¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤­¼Ô/ A COMPLETE UNKNOWN¡×

アカデミー賞ノミネート監督であり、『ウォーク・ザ・ライン/君につづく道』、『フォードvsフェラーリ』の名匠ジェームズ・マンゴールドが、主演にティモシー・シャラメを迎えて世界に送り出す最新作『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』が2025年2月28日(金)より全国公開!

本作では、60年代初頭、後世に大きな影響を与えたニューヨークの音楽シーンを舞台に、19歳だったミネソタ出身の一人の無名ミュージシャン、ボブ・ディランが、時代の寵児としてスターダムを駆け上がり、世界的なセンセーションを巻き起こしていく様子が描かれます。

映画「名もなき者/ A COMPLETE UNKNOWN」

公開日:2025年2月28日

監督:ジェームズ・マンゴールド『ウォーク・ザ・ライン/君につづく道』『フォード vs フェラーリ』

出演:ティモシー・シャラメ、エドワード・ノートン、エル・ファニング、モニカ・バルバロ、ボイド・ホルブルック、ダン・フォグラー、ノーバート・レオ・バッツ、スクート・マクネイリー

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

原題:A COMPLETE UNKNOWN

1960年代初頭、激動のアメリカ文化シーンを舞台に、19歳だったミネソタ出身の一人の青年、ボブ・ ディランが、その歌と存在で世界的なセンセーションを起こし、フォークミュージック界の寵児となるも、 定義されることに抵抗し、世界に大きな衝撃を与えるある決断をする。

ティモシー・シャラメが史上最高のカリスマ、ボブ・ディランを演じ、名匠ジェームズ・マンゴールドが描く、その栄光の影にあった衝撃的な実話。

アカデミー賞ノミネート監督であり、『ウォーク・ザ・ライン/君につづく道』、『フォードvsフェラーリ』の名匠ジェームズ・マンゴールドが、主演にティモシー・シャラメを迎えて世界に送り出す最新作『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』が2025年2月28日(金)より全国公開!

本作では、60年代初頭、後世に大きな影響を与えたニューヨークの音楽シーンを舞台に、19歳だったミネソタ出身の一人の無名ミュージシャン、ボブ・ディランが、時代の寵児としてスターダムを駆け上がり、世界的なセンセーションを巻き起こしていく様子が描かれます。

ディランを演じたシャラメのほか、エドワード・ノートン、エル・ファニング、モニカ・バルバロ、ボイド・ホルブルック、ダン・フォグラー、ノーバート・レオ・バッツ、スクート・マクネイリーといった名優たちの出演も明らかとなり、2025年を揺るがす大注目作としてすでに話題沸騰中!

期待を寄せる声が全世界で広がっています。

予告映像では、シャラメ演じるボブ・ディランが、故郷のミネソタを後にし、フォーク・ギター1本だけを抱え、ヒッチハイクでニューヨークへ降り立つ姿から映し出されます。

時は1961年、米ソ冷戦や公民権運動から若者文化の興隆など、社会・文化が大きく変わろうとする激動の時代の中で、 何者でもなかった19歳の一人の青年は、様々な人々と出会い、魅力的なパフォーマンスと時代の心を掴んだ歌の数々で、一気にスターダムを駆け上がっていきます。

彼の存在は大きく時代を動かし、 “フォーク界のプリンス”、“若者の代弁者”として時代の寵児となっていくディランだったが、その栄光の日々の影には、誰もが心を揺さぶられる苦悩が隠されていた…。

高まる名声とは裏腹に、自分への周囲の期待と、本来の自分自身との軋轢に葛藤する彼の前に、運命は過酷な試練を与えます。

1965年7月25日、5日前に発表したばかりの新曲を携え向かった、ニューポート・フォークフェスティバルの舞台。

ディランの手にはエレクトリック・ギターが握られていた・・・。

20世紀最大の詩人・パフォーマーでありながら、今なお現役ミュージシャンとして舞台に立ち続ける“生きる伝説”ボブ・ディランを演じるのは、ハリウッド新時代のスターとして頂点に立つティモシー・シャラメ。

シャラメは全身全霊を込めて若き日のディランを完全再現し、そのビジュアルだけでなく、全ての歌唱シーンを自身の声で歌い上げる圧巻のパフォーマンスを劇中で披露します。

ディラン独特の鼻声も見事に再現しており、予告映像では、ディランの初期の名曲「北国の少女」を始め、2004年にローリング・ストーン誌が史上最高の名曲No.1に選出した「ライク・ア・ローリング・ストーン」も披露。

映画公開への期待が最高潮に高まる、胸打つ予告映像になっています。

映像内では、ボイド・ホルブルック演じるジョニー・キャッシュの姿も登場しており、アカデミー賞ノミネートの名優で本作ではピート・シーガー役を演じるエドワード・ノートンや、当時のディランの恋人スージー・ロトロにインスパイアされたシルヴィー役を演じるエル・ファニング、「フォークの女神」ジョーン・バエズ役のモニカ・バルバロ、そして、スクート・マクネイリー、ダン・フォーグラーら最高の共演陣が当時の熱気を再現!

映画「名もなき者/ A COMPLETE UNKNOWN」SPECIAL RED CARPET EVENT in TOKYO

開催日:2025年2月8日(土)

公開を目前に、ハリウッドでも右に出る者がいない若手トップ俳優、本作でボブ・ディラン役を熱演した主演のティモシー・シャラメが来日!

約1年半ぶり2回目の来日で、LA・NY・ロンドン・パリ・ローマなど世界各国を沸かせてきた本作のワールドプロモーションツアーがいよいよSPECIAL RED CARPET EVENT in TOKYOでクライマックスを迎えます。

会場は、大規模な映画レッドカーペットイベント初開催となる麻布台ヒルズ。

抽選にて狭き門をくぐり抜けた幸運なファンたちが、ティモシー・シャラメの登場を今か今かと待ちわびる中、

美しく夕暮れに染まった東京の空を背に、ゆっくりと階段を下り途中のお立ち台でその姿を現しました。

その瞬間、会場は割れんばかりの歓声に包まれ、『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』SPECIAL RED CARPET EVENT in TOKYOが華々しく幕を開けました!

ぎっしりと埋め尽くされたファンの前に立つと、ティモシーは満面の笑みを浮かべながら、一人ひとりに心を込めたファンサービスを展開。

セルフィーに応じ、サインを書き、温かな交流を楽しむ姿に、会場の熱気は最高潮に達しました。

限られた時間の中で、ファンとの特別なひとときを惜しみなく共有したティモシー。

その姿に、会場は夢のような時間が流れました。

そして、軽々とステージへとよじ登ると、ティモシーはファンを見渡しながら感無量の表情を浮かべ、「今日はありがとうございます。日本に戻ってこられて、本当に嬉しいです」と感謝の言葉を述べました。

さらに、「今、ファンの方々とお会いして、以前別の作品のプレミアでお目にかかった方がいらっしゃったことを思い出しました。時間を割いて来てくださってありがとうございます。そして、この映画もぜひご覧いただきたいです」と続け、熱い思いを語りました。

ボブ・ディランについては、「彼は私にとって非常に大きな存在であり、アメリカの素晴らしいアーティストの一人です。しかし、アメリカ人にとってだけでなく、日本にも多くのファンがいることを、5年半にわたるリサーチの中で知りました。1970年代には日本全国でコンサートを行い、彼の最高のレコードのいくつかが日本で録音されたこともあり、その歴史的な背景を知ると、さらにこの映画を楽しんでいただけるのではないかと思います」と、日本とボブ・ディランの深いつながりにも触れました。

ステージ上に飾られたギブソンのギターを目にして「美しいギターですよね」とつぶやくティモシー。

最後にファンへのメッセージを求められると、静かに想いを込めて「この作品を通して、本当に自分の人生を変えてくれたアーティストと出会いました。それこそが、この映画を作る上でのかけがえのない経験でもありました。」と語り、

続けて、「ボブ・ディランという存在が、自分にどれほど大きな影響を与えたのかは、言葉では言い尽くせません。同じように、共演者であるエドワード・ノートンやモニカ・バルバロたちも、それぞれのキャラクターを演じる中で、ディランの持つスピリットに触れ、心を動かされていたと思います。その結果、この作品は独自の魂を持つ、唯一無二の映画となりました。ぜひ劇場でじっくりと時間をかけてご覧いただきたい、そう思える作品に仕上がったと自負しています」と、強い想いを滲ませました。

そして最後に、「自分にとって、この映画に関わることは一つの使命のように感じていました。ただ、普段からアートというものは観る人の解釈に委ねられるべきだと考えています。皆さんがご覧になった時に、私と同じように感じるかどうか、愛していただけるかどうかは分かりません。でも、少なくともこの作品は、観る価値のある映画だと確信しています。ぜひ劇場で体験してください」と、語りました。

今なお歌い継がれるボブ・ディランの名曲誕生の瞬間、そして、今日へと続く、ロックミュージック、カルチャーの転換点となった一大センセーションを目撃する作品。

ボブ・ディラン本人も本作の製作に協力し、シャラメがプロデューサーとしても参加する、全世界待望の映画『名もなき者/A COMPLETE UNKNOWN』は2025年2月28日(金)より全国公開です。

©2024 Searchlight Pictures.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ティモシー・シャラメが史上最高のカリスマ、ボブ・ディランを熱演!映画「名もなき者/ A COMPLETE UNKNOWN」 appeared first on Dtimes.