¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤òÇ®±é¡ª±Ç²è¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô/ A COMPLETE UNKNOWN¡×
¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¥¦¥©¡¼¥¯¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥ó¡¿·¯¤Ë¤Ä¤Å¤¯Æ»¡Ù¡¢¡Ø¥Õ¥©¡¼¥Évs¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ù¤ÎÌ¾¾¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¤¬¡¢¼ç±é¤Ë¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ¤³¦¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹ºÇ¿·ºî¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô/A COMPLETE UNKNOWN¡Ù¤¬2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡ª
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢60Ç¯Âå½éÆ¬¡¢¸åÀ¤¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢19ºÐ¤À¤Ã¤¿¥ß¥Í¥½¥¿½Ð¿È¤Î°ì¿Í¤ÎÌµÌ¾¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤¬¡¢»þÂå¤ÎÃþ»ù¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô/ A COMPLETE UNKNOWN¡×
¸ø³«Æü¡§2025Ç¯2·î28Æü
´ÆÆÄ¡§¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¡Ø¥¦¥©¡¼¥¯¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥ó¡¿·¯¤Ë¤Ä¤Å¤¯Æ»¡Ù¡Ø¥Õ¥©¡¼¥É vs ¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ù
½Ð±é¡§¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡¢¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Î¡¼¥È¥ó¡¢¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡¢¥â¥Ë¥«¡¦¥Ð¥ë¥Ð¥í¡¢¥Ü¥¤¥É¡¦¥Û¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡¢¥À¥ó¡¦¥Õ¥©¥°¥é¡¼¡¢¥Î¡¼¥Ð¡¼¥È¡¦¥ì¥ª¡¦¥Ð¥Ã¥Ä¡¢¥¹¥¯¡¼¥È¡¦¥Þ¥¯¥Í¥¤¥ê¡¼
ÇÛµë¡§¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¸¶Âê¡§A COMPLETE UNKNOWN
1960Ç¯Âå½éÆ¬¡¢·ãÆ°¤Î¥¢¥á¥ê¥«Ê¸²½¥·¡¼¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢19ºÐ¤À¤Ã¤¿¥ß¥Í¥½¥¿½Ð¿È¤Î°ì¿Í¤ÎÀÄÇ¯¡¢¥Ü¥Ö¡¦ ¥Ç¥£¥é¥ó¤¬¡¢¤½¤Î²Î¤ÈÂ¸ºß¤ÇÀ¤³¦Åª¤Ê¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯³¦¤ÎÃþ»ù¤È¤Ê¤ë¤â¡¢ ÄêµÁ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤·¡¢À¤³¦¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤¢¤ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£
¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤ò±é¤¸¡¢Ì¾¾¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¤¬ÉÁ¤¯¡¢¤½¤Î±É¸÷¤Î±Æ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾×·âÅª¤Ê¼ÂÏÃ¡£
¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ø¥¦¥©¡¼¥¯¡¦¥¶¡¦¥é¥¤¥ó¡¿·¯¤Ë¤Ä¤Å¤¯Æ»¡Ù¡¢¡Ø¥Õ¥©¡¼¥Évs¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ù¤ÎÌ¾¾¢¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Þ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¤¬¡¢¼ç±é¤Ë¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ¤³¦¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹ºÇ¿·ºî¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô/A COMPLETE UNKNOWN¡Ù¤¬2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡ª
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢60Ç¯Âå½éÆ¬¡¢¸åÀ¤¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢19ºÐ¤À¤Ã¤¿¥ß¥Í¥½¥¿½Ð¿È¤Î°ì¿Í¤ÎÌµÌ¾¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤¬¡¢»þÂå¤ÎÃþ»ù¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥é¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥·¥ã¥é¥á¤Î¤Û¤«¡¢¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Î¡¼¥È¥ó¡¢¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡¢¥â¥Ë¥«¡¦¥Ð¥ë¥Ð¥í¡¢¥Ü¥¤¥É¡¦¥Û¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡¢¥À¥ó¡¦¥Õ¥©¥°¥é¡¼¡¢¥Î¡¼¥Ð¡¼¥È¡¦¥ì¥ª¡¦¥Ð¥Ã¥Ä¡¢¥¹¥¯¡¼¥È¡¦¥Þ¥¯¥Í¥¤¥ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾Í¥¤¿¤Á¤Î½Ð±é¤âÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢2025Ç¯¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹ÂçÃíÌÜºî¤È¤·¤Æ¤¹¤Ç¤ËÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¡ª
´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÀ¼¤¬Á´À¤³¦¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ã¥é¥á±é¤¸¤ë¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤¬¡¢¸Î¶¿¤Î¥ß¥Í¥½¥¿¤ò¸å¤Ë¤·¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¦¥®¥¿¡¼£±ËÜ¤À¤±¤òÊú¤¨¡¢¥Ò¥Ã¥Á¥Ï¥¤¥¯¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¹ß¤êÎ©¤Ä»Ñ¤«¤é±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»þ¤Ï1961Ç¯¡¢ÊÆ¥½ÎäÀï¤ä¸øÌ±¸¢±¿Æ°¤«¤é¼ã¼ÔÊ¸²½¤Î¶½Î´¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¡¦Ê¸²½¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤¹¤ë·ãÆ°¤Î»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢ ²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿19ºÐ¤Î°ì¿Í¤ÎÀÄÇ¯¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Í¡¹¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È»þÂå¤Î¿´¤òÄÏ¤ó¤À²Î¤Î¿ô¡¹¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¯»þÂå¤òÆ°¤«¤·¡¢ ¡È¥Õ¥©¡¼¥¯³¦¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡É¡¢¡È¼ã¼Ô¤ÎÂåÊÛ¼Ô¡É¤È¤·¤Æ»þÂå¤ÎÃþ»ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ç¥£¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î±É¸÷¤ÎÆü¡¹¤Î±Æ¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ë¶ìÇº¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
¹â¤Þ¤ëÌ¾À¼¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¼þ°Ï¤Î´üÂÔ¤È¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤È¤ÎíÂíà¤Ë³ëÆ£¤¹¤ëÈà¤ÎÁ°¤Ë¡¢±¿Ì¿¤Ï²á¹ó¤Ê»îÎý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
1965Ç¯7·î25Æü¡¢5ÆüÁ°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¤ò·È¤¨¸þ¤«¤Ã¤¿¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ý¡¼¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ÎÉñÂæ¡£
¥Ç¥£¥é¥ó¤Î¼ê¤Ë¤Ï¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥®¥¿¡¼¤¬°®¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¦¡¦¡¦¡£
20À¤µªºÇÂç¤Î»í¿Í¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤Ê¤ª¸½Ìò¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤ë¡ÈÀ¸¤¤ëÅÁÀâ¡É¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¿·»þÂå¤Î¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¡£
¥·¥ã¥é¥á¤ÏÁ´¿ÈÁ´Îî¤ò¹þ¤á¤Æ¼ã¤Æü¤Î¥Ç¥£¥é¥ó¤ò´°Á´ºÆ¸½¤·¡¢¤½¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¤Æ¤Î²Î¾§¥·¡¼¥ó¤ò¼«¿È¤ÎÀ¼¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·àÃæ¤ÇÈäÏª¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥é¥óÆÈÆÃ¤ÎÉ¡À¼¤â¸«»ö¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥£¥é¥ó¤Î½é´ü¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖËÌ¹ñ¤Î¾¯½÷¡×¤ò»Ï¤á¡¢2004Ç¯¤Ë¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó»ï¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÌ¾¶ÊNo.1¤ËÁª½Ð¤·¤¿¡Ö¥é¥¤¥¯¡¦¥¢¡¦¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¡×¤âÈäÏª¡£
±Ç²è¸ø³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ºÇ¹âÄ¬¤Ë¹â¤Þ¤ë¡¢¶»ÂÇ¤ÄÍ½¹ð±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÇÁüÆâ¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥¤¥É¡¦¥Û¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥¯±é¤¸¤ë¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Î»Ñ¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ÎÌ¾Í¥¤ÇËÜºî¤Ç¤Ï¥Ô¡¼¥È¡¦¥·¡¼¥¬¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤ë¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Î¡¼¥È¥ó¤ä¡¢Åö»þ¤Î¥Ç¥£¥é¥ó¤ÎÎø¿Í¥¹¡¼¥¸¡¼¡¦¥í¥È¥í¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥·¥ë¥ô¥£¡¼Ìò¤ò±é¤¸¤ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥Ë¥ó¥°¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î½÷¿À¡×¥¸¥ç¡¼¥ó¡¦¥Ð¥¨¥ºÌò¤Î¥â¥Ë¥«¡¦¥Ð¥ë¥Ð¥í¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¯¡¼¥È¡¦¥Þ¥¯¥Í¥¤¥ê¡¼¡¢¥À¥ó¡¦¥Õ¥©¡¼¥°¥é¡¼¤éºÇ¹â¤Î¶¦±é¿Ø¤¬Åö»þ¤ÎÇ®µ¤¤òºÆ¸½¡ª
±Ç²è¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô/ A COMPLETE UNKNOWN¡×SPECIAL RED CARPET EVENT in TOKYO
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯2·î8Æü(ÅÚ)
¸ø³«¤òÌÜÁ°¤Ë¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤â±¦¤Ë½Ð¤ë¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¤¼ã¼ê¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¡¢ËÜºî¤Ç¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥óÌò¤òÇ®±é¤·¤¿¼ç±é¤Î¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤¬ÍèÆü¡ª
Ìó1Ç¯È¾¤Ö¤ê2²óÌÜ¤ÎÍèÆü¤Ç¡¢LA¡¦NY¡¦¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡¦¥í¡¼¥Þ¤Ê¤ÉÀ¤³¦³Æ¹ñ¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¿ËÜºî¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¥¢¡¼¤¬¤¤¤è¤¤¤èSPECIAL RED CARPET EVENT in TOKYO¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ï¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê±Ç²è¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥¤¥Ù¥ó¥È½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º¡£
ÃêÁª¤Ë¤Æ¶¹¤Ìç¤ò¤¯¤°¤êÈ´¤±¤¿¹¬±¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤ÎÅÐ¾ì¤òº£¤«º£¤«¤ÈÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤ëÃæ¡¢
Èþ¤·¤¯Í¼Êë¤ì¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿Åìµþ¤Î¶õ¤òÇØ¤Ë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È³¬ÃÊ¤ò²¼¤êÅÓÃæ¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤½¤Î»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢²ñ¾ì¤Ï³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô¡¿A COMPLETE UNKNOWN¡ÙSPECIAL RED CARPET EVENT in TOKYO¤¬²Ú¡¹¤·¤¯Ëë¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡ª
¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤¿¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£
¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¡¢²¹¤«¤Ê¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÎÇ®µ¤¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¶¦Í¤·¤¿¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡£
¤½¤Î»Ñ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢·Ú¡¹¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¤è¤¸ÅÐ¤ë¤È¡¢¥Æ¥£¥â¥·¡¼¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é´¶ÌµÎÌ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°ÊÌ¤ÎºîÉÊ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ç¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤ÆÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤â¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢Ç®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢5Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÃæ¤ÇÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1970Ç¯Âå¤Ë¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢Èà¤ÎºÇ¹â¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤¬ÆüËÜ¤ÇÏ¿²»¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÎò»ËÅª¤ÊÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤È¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤Î¿¼¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¥®¥Ö¥½¥ó¤Î¥®¥¿¡¼¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡ÖÈþ¤·¤¤¥®¥¿¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡£
ºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÀÅ¤«¤ËÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¤³¤Î±Ç²è¤òºî¤ë¾å¤Ç¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤·Ð¸³¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¸ì¤ê¡¢
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤É¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤¿Ô¤¯¤»¤Þ¤»¤ó¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¶¦±é¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Î¡¼¥È¥ó¤ä¥â¥Ë¥«¡¦¥Ð¥ë¥Ð¥í¤¿¤Á¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëÃæ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥é¥ó¤Î»ý¤Ä¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤Ë¿¨¤ì¡¢¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÆÈ¼«¤Îº²¤ò»ý¤Ä¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î±Ç²è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢¤½¤¦»×¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤òÞú¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤Î»ÈÌ¿¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¥¢¡¼¥È¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï´Ñ¤ë¿Í¤Î²ò¼á¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢´Ñ¤ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë±Ç²è¤À¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¡¢¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Ê¤ª²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤ÎÌ¾¶ÊÃÂÀ¸¤Î½Ö´Ö¡¢¤½¤·¤Æ¡¢º£Æü¤Ø¤ÈÂ³¤¯¡¢¥í¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÂç¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌÜ·â¤¹¤ëºîÉÊ¡£
¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥óËÜ¿Í¤âËÜºî¤ÎÀ½ºî¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢¥·¥ã¥é¥á¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â»²²Ã¤¹¤ë¡¢Á´À¤³¦ÂÔË¾¤Î±Ç²è¡ØÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô/A COMPLETE UNKNOWN¡Ù¤Ï2025Ç¯2·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¤Ç¤¹¡£
©2024 Searchlight Pictures.
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¥Æ¥£¥â¥·¡¼¡¦¥·¥ã¥é¥á¤¬»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ç¥£¥é¥ó¤òÇ®±é¡ª±Ç²è¡ÖÌ¾¤â¤Ê¤¼Ô/ A COMPLETE UNKNOWN¡× appeared first on Dtimes.