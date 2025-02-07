¥¢¥ì¥¯¡¢ºÊ¡¦Àîºê´õ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´¶ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ëº£Æü¤Î¤Ï¤Ó¤Ó¤ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ì¥¯¤³¤È¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤¬6Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀîºê´õ¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀîºê´õ¤Î2²¯±ßÄ¶¤¨¹ëÅ¡¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¥¢¥ì¥¯¤Ï¡Ö´õ¼ÒÄ¹¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤òÅê¹Æ¡£¡Ö½ÐÈñ¤ÎÂ¿¤¤±ü¤µ¤ó¤Ç¤¹ ¸ýÊÊ¤Ï¡¢¡¢¡¢ÀáÌó¤è¤ê ²Ô¤°¤Ç¤¹¡×¤ÈÀîºê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖÀáÌó²È¤Î±ü¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤ë¤³¤Îº¢¤Ç¤¹¡¢¡¢¡¢¼Â¤Ï¡¢¡¢¡¢¾Ð¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¼¤µ¤¹¤¬¤Ëº£Æü¤ÎÇã¤¤Êª¤Ï¤Ó¤Ó¤ë¡¢¡¢¡¢¡¢¤³¤ì¤Ï ÃÍÃÊºÜ¤»¤ì¤Ê¤¤¤ä¡¢¡¢¡¢¡¢ºÜ¤»¤¿¤é¤Þ¤¿¤¢¤ì¤ë¤â¤ó¡¢¡¢¡¢¾Ð¡×¤È¡¢Àîºê¤ÎÇã¤¤Êª¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤ê¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö²¿¤òÇã¤ï¤ì¤¿¤«¤½¤Ã¤È¶µ¤¨¤Æ¡×¡ÖÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Î°Ù¤Ë´èÄ¥¤ì¤ë¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÃçÎÉ¤·¤ÇÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£