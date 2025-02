大阪・関西万博の開幕まで2か月あまりとなり、着々と準備が進む一方で、万博会場や周辺で働く人材の確保は困難を極めています。あの手この手の争奪戦を取材しました。

改装費用は135億円!『リーガロイヤルホテル』が万博前にリニューアル

1月、大阪の老舗『リーガロイヤルホテル』が、万博が開幕する4月にリニューアルオープンすると発表しました。135億円かけて順次改装を進めています。フロントでは日本らしい西陣織の屏風が出迎え、1000以上ある客室も生まれ変わりました。

(リーガロイヤルホテル 中川智子総支配人)「この上(梁)が特徴的なんですけど、実はこの部屋シングルだった2部屋を一緒にして1つの部屋にした」

部屋を仕切っていた壁を取り除いてシングルルームを減らし、外国人客に人気が高い広めの部屋を増やしました。

改装の背景にあるのが大阪・関西万博。約2820万人の来場が予想され、そのうち350万人が訪日外国人と見込まれています。

「No!ダメです。接客の英語としては失礼」スタッフへの英語研修

万博をきっかけに急増が予想される外国人客を迎え入れるため、ホテルでは、2年前から採用人数を1.3倍に増やし、準備を進めてきたといいます。

【スタッフの英語研修の様子】

(講師)「Good afternoon.how areyou?」

(スタッフ)「I’m fine」

(講師)「『I’m fine』Noダメです失礼。接客の英語としては失礼。もうちょっと丁寧に、『I’m very well』」

(講師)「I’m very well. I’m very well, thank you」

この日行われていたのは1年目の社員を対象にした英語での接客研修。厨房スタッフもビュッフェでオムレツを作る際などに応対することがあるので英語は欠かせません。

(スタッフ)「Have you finished?」

(客役)「Yes, thank you(はい、ありがとうございます)」

(スタッフ)「How was the meal?(食事はいかがでしたか?)」

(リーガロイヤルホテル 中川智子総支配人)「お盆やお正月など、特定の期間の多忙日には慣れているが、6か月間フルで回転する経験はないので、肉体的にも精神的にもトレーニングを重ねて、4月13日の(万博の)オープンに臨みたい」

目標は15人採用、でも現実は…警備会社では人材確保が課題

順調に準備が進むところがある一方で、会場や周辺で働くスタッフの確保は困難を極めています。

大阪市北区にある警備会社『ゼンコーサービス』。万博では西ゲートの警備を担当することになっていて、開幕までに15人を新規で採用する予定です。ところが…

(ゼンコーサービス 海野弘幸社長)「今はまだ残念ながら、まだ3人、4人というところで、もうあまり時間がないなかで、少し焦るところもありますが、懸命に対応しています」

このまま人手が確保できない場合に備え、別の警備を担当している既存のスタッフを万博に配置転換するため、研修も始めました。

【誘導の研修の様子】

(ゼンコーサービス 丹好美関西支社長)「待っていただく時は顔のあたりまで手を上げないでください。腰から胸元あたり。『恐れ入ります。少々お待ちください』と手のひらでお客さまに待っていただく」

1日最大22万人もの来場が予測されています。落ち着いて誘導することがトラブルを防ぐカギとなります。

時給は4割増しの2000円 “好待遇”でスタッフを確保を狙う

万博に関連する業種の人手不足は深刻です。去年12月時点での有効求人倍率は、全職種平均の1.22倍に対し、警備が7.44倍、接客や調理スタッフも3倍近くになっています。

まさに争奪戦。開幕が差し迫るなか企業はあの手この手でアピールします。

1月18日、大阪・梅田のハローワークで万博の飲食や警備、清掃などを担う20社が参加した合同説明会が行われました。時給にすると平均2000円程度。通常の募集より4割ほど引き上げ、なんとかスタッフを確保しようと必死です。

「え?もう採用ですか?」求職者も驚きのその場で『即採用』

西ゲートの警備を担うゼンコーサービスもブースを出していました。

(支社長)「交通誘導がメインになりまして、今回は万博。イベントの雑踏警備。ヘルメット、カッパ、夜光チョッキ、そして空調服も渡します」

日給9200円に加えて万博手当を支給します。当初は3000円でしたが、4000円に引き上げました。

(ゼンコーサービス 丹好美関西支社長)「よければ採用ということなので。採用させていただきたい」

(求職者)「え?もう採用ですか?」

(ゼンコーサービス 丹好美関西支社長)「えぇ、採用です。いつから研修できますか」

いい人がいれば、その場で即採用。この日は7人に内定を出しました。

(ゼンコーサービス 丹好美関西支社長)「本当にきょうはよかったですよ。(Q研修は間に合いそうですか?)間に合います」

『期間が決まっている』のがネック…いまだ1000人以上不足か

ハローワークの担当者は、警備や飲食などを中心にまだ1000人以上不足しているとみていて、企業側にはさらに条件をよくするよう提案しています。

(ハローワーク梅田 大野栄統括職業指導官)「万博期間は4月〜10月までの期間限定なので、その点がネックになっている。大阪の経済を盛り上げていくためにも、日本のいいところを知ってもらうためにも、さまざまな層の方に参加いただきたい」