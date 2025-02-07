株式会社ケンコープロフェショナルイメージングは、GODOXのモノブロックストロボ「AD600ProII」の受注を2月7日（金）に開始する。価格は16万4,780円。

「AD600Pro」（2018年7月2日発売）を機能強化した新モデル。600Wsの出力などの基本性能はそのままに、制御可能なグループ数が5グループから16グループに増加した。引き続き、カメラメーカー各社のTTLに対応する。

ワイヤレスフラッシュトリガー「X3」との連動も従来通り可能。リンクすると各グループごとに「AD600ProII」「X3」双方のLEDが同じ色に発光するため、複数のグループを使用する際の識別が容易になった。リンクは1ボタンで可能に。「X3」だけでなく、「XProII」「X2T」などとの互換性も確保している。

モデリングランプ（40W）も強化され、2,800～6,000Kの色温度調節に対応した。従来機は38W/4,800Kだった。

ボーエンスマウント仕様のソフトボックスなどが利用できる。

ACアダプター「AC26」を装着した状態

出力：600Ws ガイドナンバー：GN87（ISO 100/m、リフレクター使用時） ワイヤレスモード：キヤノン、ニコン、ソニー、OM SYSTEM（オリンパス）、パナソニック、富士フイルムなど各社のTTLシステムに対応 フラッシュモード：ワイヤレスオフ（マニュアル/マルチ）、ワイヤレススレーブ（TTL/マニュアル/マルチ） 閃光時間：標準（1/220～1/1万1,760秒）、カラー（1/220～1/7,400秒）、フリーズモード（1/2,570～1/2万400秒） 出力調整：10ステップ、1/512～1/1 マルチフラッシュ：100回、100Hz フラッシュ調光補正（FEC）：マニュアル、FEB シンクロモード：ハイスピードシンクロ、先幕シンクロ、後幕シンクロ モデリングランプ色温度：2,800～6,000K モデリングランプ演色性：CRI≧97、TLCI≧98 ワイヤレス受信範囲：約100m チャンネル：32 電源：リチウムイオンバッテリー（28.8V、2600mA） リサイクルタイム：約0.01～0.9秒 発光回数：360回（フル充電時・1/1） 外形寸法（バッテリー含む）：250（リフレクター装着時は315）×245×125mm 重量（バッテリー含む）：3kg