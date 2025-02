名優の対照的な演技に、誰もが知っている史実を元にしたスリリングな展開――。映画史・時代劇研究家の春日太一が選んだ見逃せない2025年2月公開の新作映画3本はこれだ!

『ドライブ・イン・マンハッタン』

ショーン・ペンといえば、「俺の名演技を見ろ!」と全身でアピールしてくるような、コッテリとした大熱演を得意としてきた俳優だ。それはベテランの域に達した今も変わらない。

本作は、そんなショーン・ペンがほぼ出ずっぱりであり、一段とそのコッテリ度は高くなっている。そのため、ショーン・ペンが苦手な方は思わず敬遠してしまうかもしれない。だが、それはもったいない。



©2023 BEVERLY CREST PRODUCTIONS LLC. All rights reserved.

というのも、これは「ショーン・ペンらしさ」を逆手にとった作品でもあるのだ。

彼が演じるのは、ニューヨークのジョン・F・ケネディ空港に常駐するタクシー運転手。夜間のフライトを終えたダコタ・ジョンソンの演じる女性客がそのタクシーに乗り込み、目的地のミッドタウンに向かうところから物語は始まる。

で、この運転手がとにかく厄介。女性客のことを勝手にプロファイリングしてきたり、プライベートな質問をぶつけてきたりと、やたら干渉的なのだ。疲れた夜間の移動でこうした運転手はただでさえ困りものである上に、それがショーン・ペンのオーバー気味な演技で表現されているため、心の底から同情したくなってきた。

ただ、これが本作の仕掛けだったりする。彼女は妻帯者と不倫中で、そのスマホには彼女を性的な対象としか考えていない下品極まりないメッセージが、相手の男からひっきりなしに送られていた。そのため、運転手の干渉的なコミュニケーションが、むしろ気晴らしになってくるのである。同時に、ショーン・ペンの演技の濃さが、一人の人間として頼りがいあるものとして見えてくる。

大渋滞に巻き込まれたことで、二人は互いの秘密を暴露し合うゲームを始める。それは、タクシー運転手と客という、閉ざされた空間での一期一会の関係性だからこその、秘密の共有であった。

女性客はまるで優秀なカウンセラーと出会ったかのように、その感情が露わになっていき、最終的には抱えていた闇が浄化される。その様を、微妙な表情の変化を通して演じるダコタ・ジョンソンの演技も絶品。マンハッタンの夜景とともに心の傷が柔らかく溶け合う、大人の癒しのドラマであった。

『ドライブ・イン・マンハッタン』

2月14日(金)ヒューマントラストシネマ渋谷他全国公開 ©2023 BEVERLY CREST PRODUCTIONS LLC. All rights reserved./監督・脚本:クリスティ・ホール/撮影:フェドン・パパマイケル/出演:ダコタ・ジョンソン ショーン・ペン/2023年/アメリカ/英語/100分/シネスコ/5.1ch/カラー/原題:Daddio/日本語字幕:神田直美/配給:東京テアトル/提供:東北新社/公式サイト:https://dim-movie.com

ニコラス・ケイジが熱演する『シンパシー・フォー・ザ・デビル』

『ドライブ〜』が「運転席のショーン・ペンと二人きり」という映画なら、本作は「後部座席のニコラス・ケイジと二人きり」という映画。ショーン・ペンと同じくコッテリした演技に定評のあるベテラン俳優は、近年はその濃さを自身でも確信犯的に楽しんでいるような節があり、嬉々として演じている様はユーモラスな可愛げすら感じさせる。

本作も、まさにそう。

ジョエル・キナマンの演じる主人公は妻の出産に立ち会うため、車を走らせていた。ようやく病院に着いたところで、後部座席にニコラス・ケイジの演じる謎の男が乗り込んできて、銃を突きつけられる。その男に命じられるまま、主人公は車を発進せざるをえなくなり、病院から遠ざかっていく――。

男は何者か。なぜ主人公が狙われているのか。そして目的は何か――。終盤まで、それは明かされない。そのミステリアスさが、赤い髪をしたニコラス・ケイジの異様な姿とあいまって、この男の不気味なサイコパスぶりを際立たせる。そんな奴がハイテンションに脅してくる上に、どこにも逃げ場がないものだから、主人公がひたすら哀れに思えてくる。その図式は、『ドライブ〜』と似ているといえなくもない。

しかも、後半になって互いの過去が明らかになるにつれ、そのハイテンションさが違う見え方になってくる点も、実は『ドライブ〜』と同じ構図だ。ただ、待ち受ける結末は全く違う。見え方が変わったからこそ、彼の終幕は苦く、哀しい。

そう考えると、この赤い髪の男も主人公を襲う前に、ショーン・ペンの運転するタクシーの後部座席に乗り込む機会があったら、彼の傷もまた癒されたのかもしれないと思えてしまった。

二人がどんな濃厚な演技をぶつけ合う芝居を繰り広げるのか――。想像するだけで楽しくなってきた。

『シンパシー・フォー・ザ・デビル』

2月28日(金)TOHOシネマズ 日比谷他全国公開 ©2023 Sympathy FTD, LLC ALL RIGHTS RESERVED/監督・脚本:ユヴァル・アドラー/出演: ニコラス・ケイジ ジョエル・キナマン/2023年/アメリカ/英語/90分/カラー/シネマスコープ/5.1ch/原題:Sympathy for The Devil /本語字幕:西澤志保/映倫:G/配給:AMGエンタテインメント/公式サイト:https://sympathy-devil.jp/

見事にスリリングな緊張感を作り出した『セプテンバー5』

史実を元にした作品の場合、難しいのは「ネタバレ」の問題だ。たとえ映画であっても歴史的な事実は改変できないし、現代に近く有名な事件を題材にした場合は、その結末を多くの人が既に知っている。そのため、観客はあらかじめネタバレした状況で作品に臨むことになる。そうした映画を観ることは時として、そこまでのプロセスをなぞるだけの作業となり、退屈を生みかねない。

ただ本作は、「観客があらかじめ結末を知っている」ことを利用して、見事にスリリングな緊張感を作り出している。

題材は1972年のミュンヘンオリンピック。テロ組織によりイスラエルの選手団が襲撃された事件が描かれる。本作が面白いのは、それを報道するアメリカのテレビ局・ABCのクルーたちの視点を通して事件を追っている点だ。

ただでさえ海外からの初の衛星生中継ということで制作現場が混乱気味なところに、担当するのは報道局ではなく事件報道に不慣れなスポーツ局。もちろんスマホもインターネットもないし、頼りの通訳は一人だけ。そうした多くの制限のある状況下で、彼らは数少ない情報源の中から必死に「今なにが起きているのか」を探り、伝えようとする。何もかもが初めての経験という中で試行錯誤を繰り返し、瞬間ごとに重要な判断を下す。その様が、徹底した張り詰めた空気とともに映し出されていた。

そんな努力が実を結び、彼らはどこよりも先行して情報を得るようになっていく。だが、その先には巨大な落とし穴が待っていた。政府すらまだ確認できていない、事件の結末に対する特ダネが入ったのだ。それは「人質は全員解放された」というもの。

ここで、「観客は既に結末を知っている」という状況が効いてくる。その情報は、絶対に報道してはならない。観客はそれをわかっている。だが、登場人物たちはまだ「真実」を知らない。そのため、報道すべきかどうかの賛否がわかれ、それぞれに判断に迷う面々の姿が、「観客にしか知らされていない地雷原に近づいている」かのように映り、「わっ、そっちには絶対に行くな!」とハラハラした緊張感が止まらなくなるのだ。

これぞ、まさにサスペンス。有名な事件を映画化しても、こうすれば観客を退屈させないという最適解を示してくれた。

『セプテンバー5』

監督・脚本:ティム・フェールバウム 『HELL』、『プロジェクト:ユリシーズ』/出演:ジョン・マガロ『パスト ライブス/再会』、ピーター・サースガード『ニュースの天才』、レオニー・ベネシュ『ありふれた教室』、ほか/2025年2月14日公開/原題:SEPTEMBER 5/配給:東和ピクチャーズ/©2024 Paramount Pictures. All Rights Reserved./公式サイトURL:https://september5movie.jp/

(春日 太一/週刊文春CINEMA オンライン オリジナル)