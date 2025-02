英テクノロジー企業のNothingは先月末、意味深なティザー動画を公開。これは噂のフラッグシップ機「Phone(3)」ではないかとの推測を呼びましたが、その後、同社はその正体が廉価モデル「Phone(3a)」シリーズであることを発表しています。

それに続き、Nothingは新たな画像を公開。今度は謎の新ボタンを追加するようです。

同社は「Your second memory, one click away」という何やら意味深な一文を添えて、新ボタンらしき画像をXでシェア。現行のPhone(2)やPhone(2a)では、ちょうど電源ボタンの下に当たる位置です。

Your second memory, one click away.

Power in Perspective. 4 March 10:00 GMT. pic.twitter.com/FHhAgzSZBz

— Nothing (@nothing) February 3, 2025